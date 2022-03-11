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Tarihi anıta kum torbalarıyla koruma

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Ukrayna'da gönüllüler, olası Rus bombardımanından korumak için Odesa'nın simge yapılarından biri olan Richelieu Dükü anıtının çevresine kum torbaları yerleştirdi

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Tarihi anıta kum torbalarıyla koruma
 
Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Karadeniz'e kıyısı olan Odessa'da da tarihi yapıları korumak için çalışmalar hız kazandı. Meşhur Richelieu Heykeli, metrelerce kum torbalarıyla koruma altına alındı.
Bölgede Ukraynalılar Rus işgaline karşı kum torbaları ve demirlerle barikat oluşturmaya devam ederken çekilen bir fotoğraf Odessa halkının sanata ve kültüre verdiği önemi gözler önüne serdi.
HEYKEL 1828’DE DİKİLDİ
Odessa’nın merkezindeki ünlü Primorsky Bulvarı’nda bulunan bu ünlü heykel Dük Richelieu’yu tasvir ediyor. Turistlerin uğrak noktası olan heykeldeki Richelieu, bir dönem Odessa Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. 
Heykelin alt kısmında bronz rölyefler yer alırken bunlardan para olanına dokunulduğunda kişinin zenginlik elde edeceğine dair bir efsane de bulunuyordu.

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