banner875
banner885
İlk finalist Şahlan
İlk finalist Şahlan
13 0
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
7 0
 
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
13 0
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
10 0
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
23 0
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
565 0
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
28 0
banner878
banner887

Tam 700 yıllık!

banner898

banner825
Tam 700 yıllık!
banner892
Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’dan Bulancak ilçesine gelen İ.M.P.’nin el yazması Tevrat’ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.
700 YILLIK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ
Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, ‘kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.
El konulan Tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.