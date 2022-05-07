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Taliban’dan Afgan kadınlara bir darbe daha

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Afganistan’da iktidarı ele geçirdiği yaz aylarında modern bir imaj çizmeye çalışan ve kadın haklarını koruyacağı yönünde sözler veren Taliban, kadınların özgürlüğünü yok eden kararlar almaya devam ediyor.

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Taliban’dan Afgan kadınlara bir darbe daha

Afganistan'da 15 Temmuz'da iktidarı yeniden ele geçiren Taliban, yeni yayınladığı kararnameyle kadınlara dışarıda yüzlerini örtme zorunluluğu getirdi.

Kadınlar üzerindeki baskıyı giderek artıran Taliban, yüzü ve vücudu tamamen örten burkanın Afgan kadınları için en uygun kıyafet olduğunu savundu.

Ahlakı Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı'ndan bir sözcü, bu sabah Kabil'de düzenlenen basın toplantısında yeni kararnameyi açıkladı. Taliban yetkilisi, kadınların dışarıda yüzlerini örtmemesi halinde erkek akrabalarının hapse atılacağını ya da hükümetteki işlerinden kovulacağını belirtti.

Burka, Taliban'ın 1996'dan 2001'e kadar süren ilk iktidarı döneminde kadınlara yönelik baskının sembolü olmuştu. Ülkede birçok kadın dini nedenlerle başlarını örtse de özellikle şehirlerde yüz örtme uygulaması çok yaygın değil.

Taliban'ın martta ilkokul dışındaki kız öğrencilerin okula dönüşünü yasaklaması da uluslararası toplumda büyük tepkiye yol açmıştı. ABD, bu karar sonrasında Afganistan'daki ekonomik krizin hafifletilmesine yönelik toplantıları iptal etmişti.

Ülkede kadınların erkek akrabaları olmadan evden çıkmalarına da sınırlama getirilmişti.

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