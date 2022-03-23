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Taliban, kızların okula dönmesine izin vermedi

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Afganistan'da ağustosta iktidarı ele geçiren Taliban, Afgan kızların okumasına yine izin vermedi. Ülke genelinde okullar uzun bir aranın ardından yeniden açılırken, bu sabah heyecanla okula giden çok sayıda öğrenci büyük hüsran yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Taliban, son dakikada açıkladığı karara gerekçe olarak "Sınıflarda yer kalmadı" dedi.

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Taliban, kızların okula dönmesine izin vermedi

 

 Afganistan'da ABD ve müttefiklerinin ülkeden ayrıldığı süreçte 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçiren Taliban, bugün uzun bir aradan sonra okulları yeniden açtı. Ancak örgüt, son dakika kararnamesiyle 6. sınıftan sonra kız çocuklarının okula gitmesine izin vermedi.

Reuters haber ajansı, başkent Kabil'de bu sabah heyecanla okula giden çok sayıda kız öğrencinin sınıfa alınmadığını ve gözyaşları içinde evlerine dönmek zorunda kaldığını aktardı.

Taliban'ın eğitimden sorumlu yetkilisi Sakahullah Said, son dakika kararına “sınıflarda yer olmamasını ve teknik sorunları” gerekçe gösterdi. Taliban'a bağlı Eğitim Bakanlığı, Twitter açıklamasında “Kız okulları (ortaokul ve liseler) yeni bir açıklamaya kadar kapalı kalacak” ifadelerini kullandı. Açıklamada, kız öğrencilerin giyeceği Şeriat kuralarına uygun üniformaların tasarımının tamamlanmadığı iddia edildi.

Taliban, iktidarı ele geçirdikten sonra kızların eğitim hakkına engel olmayacağını ve tüm kız okullarının yeniden açılacağını belirtmişti. Batılı ülkelerin yaptırımlarının hafifletilmesini isteyen örgütten yapılan ılımlı açıklamalara rağmen Afganistan'da kadın ve kızlara yönelik baskılar uluslararası toplumda tepkilere yol açıyor.

Taliban, iktidarı ele geçirmeden önce kontrolü altında tuttuğu bölgelerde kız çocuklarının ilkokuldan sonra okula gitmesine izin vermemişti. Örgüt, 1996-2001 arasında iktidarda olduğu dönemde de kızların ve kadınların okumasını ve çalışmasını yasaklamıştı.

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