SYRIZA’nın yeni lideri Kaselakis

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kaselakis oldu

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) seçimlerde alınan yenilginin ardından lider değişikliğine gitti, yeni başkan 35 yaşındaki Yunanistanlı-ABD'li girişimci Stefanos Kasselakis oldu.

Kasselakis, ilk resmi ziyaretini “Kıbrıs’taki kardeşlerine” yapacağını açıkladı.

Daha önce siyaset deneyimi olmayan Kasselakis yüzde 56,04 oy alarak rakibi Efi Ahçıoğlu karşısında seçim yarışını ilk sırada tamamladı.

Daha önce hiçbir siyasi deneyimi olmayan Kasselakis, artık Yunanistan’ın en güçlü isimlerinden biri.

14 yaşında Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) göç eden bir ailenin çocuğu olan ve Pensilvanya Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Kasselakis, ABD’deki öğrenciliği sırasında Demokrat Parti’nin 2008 yılındaki ön seçimlerinde Joe Biden’ın kampanyasına gönüllü olarak yaptığı çalışmalarıyla biliniyor. Finans ve ekonomi alanında çalışmalarıyla bilinen Kasselakis, bir süre Goldman Sachs’te çalışmış ve ardından uluslararası lojistik alanında kendi firmasını kurmuştu.

Kasselakis’in bir özelliği daha var: O, ülke tarihinde eşcinsel olduğunu açıkça beyan eden ilk genel başkan.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, SYRIZA ile 2021'de tanıştı.

Kaselakis, SYRIZA'yı 2015'te iktidara taşıyan eski SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ancak parlamentoya girmeye hak kazanamadı.

