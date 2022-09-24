Suya alerjisi olan kızın hayatı kabusa döndü

Polen, hayvan tüyü hatta laktoz ve fıstık... Gündelik hayatta birçok tür duyuyoruz ancak ABD'de yaşayan 14 yaşındaki bir kızın alerji türü oldukça şaşırtıcı. Bir damlası bile vücudunda kızarıklığa ve acıya neden olan genç kızın mücadelesi 'su alerjisi' ile



Şu an kadar dünyada sadece 100 kişide görülen 'su alerjisi' Sadie Tessmer'ı dışarı çıkamaz hale getirdi.

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan 14 yaşındaki Sadie Tessmer, oldukça nadir görülen bir alerji türüne sahip.

Tessmer'ın cildine değen herhangi bir su damlası büyük bir acıya ve kızarıklığa neden oluyor. Genç kız bu nedenle ne ağlayabiliyor ne de su içebiliyor.

Yağmurda yürürken çok dikkat etmesi gereken genç kız su içerken de dudakları yanmaması için pipet kullanıyor.

''BENZİNLE YAKILIYOR GİBİYİM''

2019 yılının sonrasına kadar ''su'' ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayan Tessmer, şimdiyse ''Benzinle yakılıyor gibiyim'' diyor.

ANNE ŞAKASI GERÇEĞE DÖNDÜ

İlk kez duştan sonra cildi kızaran genç kız, annesine cildini gösterdi. Annesiyse bunun suyun çok sıcak olmasından kaynaklandığını düşündü hatta kızına ''Yıkanmaya alerjin var'' şakası yaptı.

Ancak 37 yaşındaki anne bunun gerçek olabileceğini bilmiyordu.

Vücudundaki kızarıkları ve acıları gün geçtikçe artan Tessmer'ı geçtiğimiz mayıs ayında doktora götüren anne, 'gerçek gibi gelmedi' dedikleri alerji türüyle tanıştı.

''ÇOK YALNIZ HİSSEDİYORUM''

Şimdiyse Missouri'deki anne kız, sıcak ve nemli havaya karşı çözüm bulmaya çalışır hale geldi.

Beden eğitimi dersine katılması neredeyse imkansız olan ve bu sebeple de okul hayatı bitme noktasına gelen genç kız ''Çok yalnız'' hissettiğini söylüyor.

37 yaşındaki anne ise kızının sadece normal bir hayat yaşayabilmesi için alerji özelinde daha fazla araştırılma yapılmasını istiyor.





