Suudi Arabistan'da rekor uyuşturucu

Suudi Arabistan'daki yetkililer, bir un sevkiyatında 46 milyon amfetamin hapı ele geçirdiklerini açıkladı. Narkotik Kontrol Genel Müdürlüğü (GDNC), sevkiyatın Riyad Kuru Limanı'na ulaştığını ve bir depoya yapılan baskında 6 Suriyeli ve 2 Pakistanlının tutuklandığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonu gerçleştirildi. Riyad Kuru Limanı'ndaki bir sevkiyatta 46 milyonu aşkın captagon yazılı hap ele geçirildi.

SUUDİ GENÇLER ARASINDA POPÜLER

Suudi Arabistan captagon logosunu taşıyan hapların en büyük pazarını oluştuyor. Amfetamin, kafein ve çeşitli maddelerin bir karışımı olan captagon'un Körfez'deki varlıklı gençler arasında en popüler uyuşturuculardan biri olduğu biliniyor.



2021 yılında Foeign Policy adlı gazeteninin bir makalesinde "can sıkıntısı ve sosyal kısıtlamaların" yanı sıra kolay erişilebilirliğin Suudi Arabistan'da captagon kullanımını artırdığı belirtildi. Aynı uyuşturucunun, Suriye'deki iç savaşta savaş alanında korkuyu azalttığını söyleyen savaşçılar tarafından da tüketildiği belirtildi.



New Lines Enstitüsü'nün yakın tarihli bir raporuna göre ise Captagon’un küresel ticareti hızla büyüyore geçen yıl tahmini 5,7 milyar dolar değerindeydi.

GDNC'den bir sözcü, Riyad'da ele geçirilen 46 milyon 916 bin 480 amfetamin tabletinin Suudi Arabistan Krallığı'na getirilen en büyük miktardaki uyuşturucu olduğunu söyledi.



Sözcü aynı zamanda, güvenlik personelinin ülkeyi ve vatandaşlarını hedef alan suç şebekelerinin faaliyetleriyle mücadele etmek ve onları engellemekte kararlı olduğunu ve olaya karışan herkesin caydırıcı cezalara çarptırıldığını vurguladı.

ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILABİLİRLER



Diğer taraftan, uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen kişiler, 2021'den bu yana şiddet içermeyen uyuşturucuyla ilgili suçların infazlarına ilişkin bir moratoryum olmasına rağmen, Suudi Arabistan'ın narkotik yasalarına göre ölüm cezasına çarptırılabilir.

Suudi Arabistan'daki yetkililer, bir un sevkiyatında 46 milyon amfetamin hapı ele geçirdiklerini açıkladı.

Öte yandan GNDC ele geçirilen hapların nereden geldiğini söylemedi, ancak Körfez'de el konulan captagon haplarının çoğunun Suriye ve Lübnan'dan geldiğine inanılıyor.



Geçen yıl, Suudi hükümeti, Beyrut'tan sevk edilen yaklaşık 2 bin narın içine beş milyon captagon tableti gizlendikten sonra Lübnan'dan tüm meyve ve sebze ithalatını askıya aldı.