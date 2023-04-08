Suriyeli mülteci, Almanya'da belediye başkanı seçildi

Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde, Suriye'den 2015 yılında mülteci olarak gelen Ryyan Alshebl, bağımsız aday olarak katıldığı belediye başkanlığı seçimlerini kazandı

Almanya'ya 2015 yılında mülteci olarak gelen bir Suriyeli, ülkenin güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.

Suriye'deki memleketi As Suwayda'dan 8 yıl önce ayrılan Ryyan Alshebl, Ostelsheim belediyesinde bağımsız olarak yarıştı. Pazar günü yapılan seçimlerde oyların yüzde 55.41'ini alarak iki Alman aday Marco Strauss ve Mathias Fey'i geride bıraktı.

29 yaşındaki Alshebl, "sansasyonel" olarak nitelendirdiği zaferini kutlarken yerel halk tarafından alkışlandı. Alshebl zaferinin ardından ilk olarak Suriye'deki annesini aradı ve annesinin bu habere çok sevindiğini söyledi. Alman kamu yayın kuruluşu ZDF'ye Suriyeli gencin seçim zaferini, "Bugün Ostelsheim tüm Almanya'ya geniş görüşlülük ve kozmopolitlik için iyi bir örnek oldu. Bu, muhafazakar ve kırsal bir bölgede kabul edilebilecek bir şey değil." ifadeleri ile nitelendirdi.

Bununla birlikte, Baden-Württemberg Belediyeler Birliği, Alshebl'in bir belediye başkanlığına adaylığını koyan ve kazanan ilk Suriye kökenli kişi olduğunu söyledi. Alshebl görevine Haziran ayında başlayacak.

