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Suriye’de koleradan ölenlerin sayısı artıyor

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Sınır paylaştığımız Suriye'de kolera salgını hızla yayılmaya başladı. Yetkililer ölü sayısının arttığını açıklarken, vakaların en yoğun olduğu bölgenin ise Türkiye sınırında olduğunu duyurdu

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Suriye’de koleradan ölenlerin sayısı artıyor

 

 

 On yılı aşkın bir süredir savaşın, kaosun ve belirsizliğin içerisinde olan Suriye’de yeni bir felaket ortaya çıktı…

Yıllardır savaşın içinde olan Suriye’de kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler konuyla ilgili olarak, “Ülke tarihinin en kötü salgını” yorumunu yaparken resmi verilere göre bir ay içerisinde 338 kolera vakası tespit edildi. Özellikle Halep’in kuzeyinde vakaların hızla arttığı belirtilirken Halep ve çevresinde 230 insanda kolera tespit edildiği duyuruldu. Bölgede 25 kişinin de kolera sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler, savaş sebebiyle temiz suya ve gıdaya erişimin zorlaştığını açıklarken ABD merkezli Uluslararası Kurtarma Komitesi de bölgenin kuzeyinde vaka sayılarının arttığına dikkat çekti. Resmi verilere göre Suriye’de temiz su bulmak her geçen gün zorlaşırken, halkın yüzde 40’ı savaştan öncesine göre çok daha az su içebiliyor.

Suriye Sivil Savunma yetkilileri ise, ilk üç kolera vakasının Türkiye sınırına yakın olan Kafr Lusin kampında tespit edildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler ise, yoğun kalabalığın olduğu bölgelerde koleranın daha hızlı yayılabileceğini açıklayarak ölümlerin artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

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