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Suriye'de doğalgaz hattında patlama

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Suriye'nin başkenti Şam kırsalı büyük bir patlamayla sarsıldı. Doğalgaz hattında meydana gelen patlama sebebiyle Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde elektrik kesildi

Suriye'de doğalgaz hattında patlama

Patlamanın ardından boru hattından sızan gaz sebebiyle alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Koruyucu giysili ekipler alevlere müdahale ederken, yangın sabah saatlerinde söndürülebildi.

Suriye petrol bakanı, patlamanın ülkenin güneyine enerji sağlayan 3 elektrik santralini besleyen boru hattında yaşandığını açıkladı.

Şam yönetimi patlamanın "terör saldırısı" sebebiyle gerçekleşmiş olabileceğini duyururuken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yetkililer, Şam'ın kuzeydoğusundaki doğalgaz hattında daha önce de 5 kez patlama yaşandığını aktardı.

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