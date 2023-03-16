banner913
banner932
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
11 0
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
11 0
 
Haspolat İlkokulu’nda kahvaltı etkinliği düzenledi
Haspolat İlkokulu’nda kahvaltı etkinliği düzenledi
32 0
En fazla yağış Geçitkale’de tespit edildi
En fazla yağış Geçitkale’de tespit edildi
19 0
Euro 20,50, dolar 19,12, sterlin 23,22 liradan işlem görüyor
Euro 20,50, dolar 19,12, sterlin 23,22 liradan işlem görüyor
8 0
Baf açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi
Baf açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi
21 0
GG, yarı final kapısını araladı
GG, yarı final kapısını araladı
25 0
banner915

Sunak'a polisten uyarı

banner476

Londra polisi, İngiltere Başbakanı Sunak'ı tasmasız köpek gezdirdiği için uyardı

banner825
Sunak'a polisten uyarı
banner931
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ailesi, Hyde Park'ta köpeği tasmasız gezdirdiği için polis tarafından uyarıldı.
Londra Metropolitan Polisi, Sunak ve ailesinin tasmasız köpek gezdirmenin yasak olduğu Hyde Park'ta köpeğini serbest bırakmasının yer alması üzerine açıklama yaptı.
Polisin tasmasız köpek gezdirildiğinden haberdar olduğu bilgisini paylaşan Metropolitan Polisi, "Orada bulunan bir polis memuru, bir kadınla konuşarak ona kuralları hatırlattı. Köpek tekrar tasmayla bağlandı." ifadelerini kullandı.
Sunak daha önce de sosyal medya hesapları için çekilen bir videoda hareket eden araçta emniyet kemersiz yolculuk yaptığı görüldüğü için ceza almıştı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.