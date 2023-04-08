Suikaste uğrama korkusu onu paranoyak yaptı

Ukrayna- Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana iltica eden en yüksek rütbeli istihbarat yetklisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel yaşamına dair ender rastlanan bilgiler verdi. Rusya'nın en üst düzey yetkililerini korumakla görevli Federal Koruma Servisi'nde (FSO) yüzbaşı olarak görev yapan Gleb Karakulov, Putin’in suikaste uğrama endişesi nedeniyle "paranoyakça" davrandığını ve bu nedenle kendine özel bir demiryolu ağı ile çeşitli kentlerde evler inşa ettirdiğini söyledi. Karakulov, ayrıca Putin'in, "kendi ördüğü bir koza" içinde yaşadığını ve gerçekliğe olan bakışının çarpıtıldığını belirtti.

Federal Koruma Servisi'nde (FSO) yüzbaşı olan geçen yıl Rusya'dan firar eden Gleb Krakulov, Putin’in hayatı hakkında patolojik derecede endişeli olduğunu ifade ederek, alınan tüm önlemlerin Rusya Devlet Başkanı'nın yerini gizlemek için tasarlandığını belirtti.

36 yaşındaki Karakulov, “Putin’e özel tren ve demiryolu ağı onun takip edilmesini ve gizlenmesini sağlamak için inşa edildi.” dedi.

Rus araştırma kuruluşu Proekt daha önce trenin ve Putin'in Moskova bölgesindeki Novo-Ogaryovo'da ve Karadeniz kıyısındaki Soçi'de bulunan Bocharov Ruchei konutu yakınlarında paralel hatlar ve istasyonlar içeren gizli bir demiryolu ağının varlığını haberleştirmişti.

PUTİN VE KABAEVA ÇAR VE ÇARİÇE GİBİ YAŞIYOR

İngiliz The Guardian gazetesi, sürgündeki Rus milyarder Mikhail Khodorkovsky tarafından kurulan haber kuruluşu Dossier Centre'ın Karakulov'la yaptığı röportajı inceledi ve Putin ile yoğun bir şekilde seyahat eden ve onun en gizli mesajlarından bazılarının iletilmesine yardımcı olan kıdemli Rus iletişim mühendisinin kimlik bilgilerini doğruladı.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA İLTİCA EDEN EN YÜKSEK RÜTBELİ İSTİHBARAT YETKİLİSİ

The Guardian’ın belirttiğine göre Karakulov, aynı zamanda üst düzey Rus yetkililerin mesajlarını şifreleyen Başkanlık İletişim Müdürlüğü'nün "saha ekibinin" bir üyesiydi ve üst düzey yetkililerle 180'den fazla seyahat yaptığı tahmin ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının başlamasından bu yana iltica eden en yüksek rütbeli istihbarat yetkilisi olarak görünüyor.

Dossier Centre'a verdiği röportajda Karakulov Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi ve diğer subaylara Rus kamuoyundan gizlenen bilgileri ortaya çıkarmaları gerektiğini söyledi.

"PUTİN BİR KOZANIN İÇİNDE YAŞIYOR"

Karakulov, "Putin dünyadan kopmuş durumda. Son birkaç yıldır bir koza içinde yaşıyor ve zamanının çoğunu medyanın ‘sığınak’ olarak adlandırdığı konutlarında geçiriyor. Patolojik bir şekilde hayatı için endişeleniyor. Kendisini aşılmaz bir karantina bariyeri ve bilgi boşluğu ile çevreliyor. Sadece kendi hayatına, ailesinin ve arkadaşlarının hayatına değer veriyor." açıklamasını yaptı.

"DEVLET İÇİNDE DEVLET KURDU"

Diğer taraftan Karakulov, Putin'in yurt dışı gezilerinde onunla birlikte seyahat eden itfaiyecileri, gıda test uzmanlarını ve diğer mühendisleri içeren devlet içinde sanal bir devlet kurduğunu öne sürdü.

"ONA SADECE 'PATRON' DİYORLAR"

Karakulov, "Rusya Devlet Başkanı'nın paranoya düzeyini böyle anlayabilirsiniz. Ona ‘Patron’ diyorlar, ona her şekilde tapıyorlar ve ondan sadece bu terimler bahsediyorlar." dedi.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN BATIDAKİ BİR ÜLKEYE KAÇTI

Karakulov ayrıca Putin ile uçaklarda, helikopterlerde, lüks yatlarda ve hatta Ekim 2022'deki bir ziyaret sırasında Kazakistan'daki Rus büyükelçiliğindeki bir bomba sığınağında gizli iletişim kurduklarını açıkladı. Ardından Karakulov Türkiye'ye ve oradan da batıda açıklanmayan bir ülkeye kaçtığını anlattı.

Karakulov, Putin'in St Petersburg, Soçi ve Novo-Ogaryovo'da aynı ofisleri kullandığını ve gizli servislerin ayrılıyormuş gibi yapmak için sahte konvoylar ve sahte uçaklar kullandığını söyledi.

Karakulov, "Bu, ilk olarak yabancı istihbaratın kafasını karıştırmak, ikinci olarak da hayatına yönelik herhangi bir suikast girişimi önlemek için yapılan bir hile.” diye konuştu.

"GERÇEKLİĞE BAKIŞI ÇARPITILDI"

Öte yandan Karakulov, Putin'in davranışlarının ve yaşam tarzının, 2020'de corona virüs salgınının patlak vermesinden bu yana önemli ölçüde değiştiğini ve Rusya Devlet Başkanı’nın çoğu seyahatten ve kamuoyu önüne çıkmaktan çekildiğini söyledi. Karakulov, "Kendini dünyaya kapattı. Gerçekliğe bakışı çarpıtıldı." dedi.

Röportajda Karakulov'un Putin ya da diğer üst düzey yetkililer için hangi mesajları şifrelediği ya da Putin'in savaş hazırlıkları veya stratejisi hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

Son olarak The Guardian, Karakulov'un Rusya İçişleri Bakanlığı'nın kamuya açık suç şüphelileri veri tabanında arananlar listesinde yer aldığını bildirdi. Karakulov, Rusya'nın Şubat 2022'de geniş çaplı işgalini başlatmasından bu yana Ukrayna'daki savaşa karşı çıktığını, ancak eşini ailece kaçmaya ikna etmek için beklediğini iddia etti. Savaş destekçisi olan anne ve babasıyla hala konuşmadığını söyledi.

"PUTİN'İN SAĞLIK DURUMUNUN KÖTÜ OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR BELİRTİ YOK"

Karakulov bunların yanı sıra, sıkı karantina rejimi Putin'in ciddi şekilde hasta olabileceği ve Covid-19 komplikasyonlarından endişe ettiği yönündeki söylentileri körüklese de, Putin'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi.