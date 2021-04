Suçsuz olduğu halde 44 yıl boyunca hapis yattı

ABD’de siyahi bir adam, tecavüz ve hırsızlıkla suçlanarak 44 yıl boyunca hapis yattı. Masum olduğu anlaşılan adama 750 bin dolar (yaklaşık 6 milyon 111 bin TL) tazminat ödenmesine hükmedildi

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Ronnie Long isimli siyahi bir adam tecavüz ve hırsızlıkla suçlanarak 44 yıl boyunca hapis yattı. 2020’de masum olduğu anlaşılan adama 750 bin dolar (yaklaşık 6 milyon 111 bin TL) tazminat ödenmesine hükmedildi.

CNN’de yer alan habere göre Ronnie Long isimli siyahi bir adam işlemediği bir suçtan dolayı 44 yıl boyunca Kuzey Carolina'da hapis cezasına mahkum edildi. Siyahi olan Long, 1976'da beyaz bir kadına tecavüz etmekle suçlandı. Tamamen beyazlardan oluşan bir jüri ise onu tecavüz ve hırsızlıktan suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Ömür boyu süren temyiz ve reddedilen taleplerinin ardından mahkeme Long'u, haksız yere mahkum edildiğini tespit ettikten sonra Aralık 2020'de serbest bıraktı.

ABD Dördüncü Temyiz Mahkemesi Yargıcı Stephanie Thacker, Long’un davasının, "maddi delillerin polis tarafından kasıtlı olarak bastırılmasının ve siyahilere olan ayrımcılığın çarpıcı bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Kuzey Carolina eyaletini yasaları, 65 yaşındaki Long'a cezaevinde tutulduğu süre için ödeme yapılmasını yılda 50 bin dolar ödeme yapmasını gerektiriyor, ancak tazminatın tamamı 750 bin doları geçemiyor. 44 yıl boyunca yok yere hapis yatan Long’un alması gereken ödeme 2 milyon 200 bin dolarken (yaklaşık 18 milyon Türk Lirası) bu durum Long’un hak ettiğinin 3’te birini alması anlamına geliyor.

Ceza avukatı Jamie Lau, CNN'e verdiği demeçte, "Long 750 bin dolar tazminat aldığı için minnettar olsa da, bu miktar, özgürlüğü 44 yıldan fazla bir süredir elinden alındıktan sonra onu tazmin etmek için tamamen yetersiz. Her iki ebeveyni de öldüğünde; oğlunun doğum günleri ve mezuniyetleri törenlerinde hapisteydi. 44 yıl boyunca her şeyini kaybetti ve kesinlikle aldığından daha fazlasını hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Long, kasıtlı olarak onu hapse attığına inandığı federal hükümet ile savaşacağını ve hak ettiğini almayı umduğunu söyledi.

Long, "Beni parmaklıkların arkasına atmak için ortaya atılan her şey kasıtlıydı. Hayatımın sadece 750 bin dolar değerinde olduğunu nasıl söylersin? Bir insanın hayatı için asla maddi bir değer biçilmemeli” dedi. Bununla birlikte Long, hukuksal mücadelesinde kendisine yardım edilip edilmediği sorulduğunda ona ulaşan birkaç kişi olduğunu, ancak şimdiye kadar hiçbir siyasetçinin kendisini aramadığını belirtti.