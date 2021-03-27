Straw: Londra, KKTC’yi tanıma yolunda adım atmalı

İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw KKTC’nin devlet televizyonuna katıldığı seminerde yaptığı açıklamada, 1960’ta kurulan devleti ihlal eden Kıbrıslı Rumların ardından Yunanistan’ın da 1974’te adada Enosis gerçekleştirmeye çalıştığını söyleyerek, bunun sonucunda Kıbrıslı Türklere karşı inanılmaz bir katliam yapıldığını belirtti. Straw, adadaki çözüme yönelik iki devletli formülün gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) devlet televizyonu BRT’deki “Kıbrıs’ın Geleceği” seminerine katılan İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw önemli açıklamalarda bulundu. 1960’ta kurulan devleti ihlal eden Kıbrıslı Rumların ardından Yunanistan’ın da 1974’te adada Enosis gerçekleştirmeye çalıştığını söyleyen Straw, bunun sonucunda Kıbrıslı Türklere karşı inanılmaz bir katliam yapıldığını belirtti.

GÜNEY KIBRIS’IN TEK TARAFLI AB ÜYELİĞİ YANLI

İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Straw, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs’taki tutumuna yönelik eleştirilerde de bulundu. Güney Kıbrıs’ı tek taraflı birliğe kabul etmesinin yanlış olduğunu ve bu nedenle ortaya çok fazla sorun çıktığını kaydeden Straw, “Gelinen noktada Rum tarafının herhangi bir şey paylaşmaya gerek duymayacak bir konumda oldu. Zaten uluslararası ortamda tüm adayı temsil edebiliyorlar. Avrupa Birliği ve tabii ki diğer ortamlarda da belirli bir statüye sahipler” diye konuştu.

LONDRA KKTC’Yİ TANIMA YOLUNDA BİR ADIM ATMALI

Bu durumda bir devlet olarak KKTC’nin bütün kriterleri karşıladığını ancak devlet olarak kabul edilmediğini de söyleyen Straw, bu noktada İngiltere hükümetinin KKTC’yi tanıma yolunda bir adım atması gerektiğini ve doğrudan uçuşları başlatabileceğini belirtti. İki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm arayışlarının bir sonuca ulaşamadığını da kaydeden Jack Straw, Güney Kıbrıs’ın Kuzey’i kendine dahil etmek istediğini belirtti. İki devletli bir çözümün öncelikle akıllarda oturması gerektiğini söyleyen Straw, özellikle iki toplumlu yapılarda toplumların birbirleri ile normal bir şekilde yaşayabilmeleri açısından bunun daha kolay olduğunu vurguladı. Straw, “Kovid’i bir kenara bırakırsak eğer, halkın iç içe kaynaşabilmesi lazım. Ama tabii ki üst düzey yöneticiler olsun, milletvekilleri olsun, bakanlar olsun İngiltere’de de iki devletli çözüm anlamında çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu. İngiltere’nin bu noktada önemli bir role sahip olduğuna da işaret eden Straw, Kıbrıs’ta imza sahibi bir devlet olduklarını hatırlattı.