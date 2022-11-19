Steve Jobs’ın sandaletleri için rekor fiyat

Bir zamanlar Steve Jobs’a ait olan sandaletler açık artırmaya çıktı. Sandaletler 218 bin dolar (yaklaşık 4 milyon lira) gibi rekor bir fiyata alıcı buldu





Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs’a ait sandaletler açık artırmada satışa sunuldu. Julien’s Müzayede Evi tarafından satışa çıkarılan sandaletler, 11 Kasım’da gerçekleşen İkonlar ve İdoller: Rock ‘n’ Roll satışının bir parçasıydı ve Kurt Cobain tarafından parçalanan bir gitar da dahil olmak üzere dünyaca ünlü isimlerin eşyalarını içeriyordu.

Aslında Birkenstock marka kahverengi süet sandaletlerin 60.000-80.000 dolar arasında bir teklife verilmesi bekleniyordu. Müzayede evine göre 218 bin dolar, bir müzayedede bir çift sandalet için şimdiye kadar ödenen en yüksek rakam.

Jobs, 1970’lerde ve 1980’lerde, dünyanın en değerli şirketinin ilk genel merkezi olan California’daki evinde sandaletleri kullanmıştı. Teknoloji lideri, daha sonra sandaletlerini attı; ancak tarihsel değerlerini öngören eski ev sahibi Mark Sheff tarafından çöpten hızla alındılar.

Jobs’un ilk çocuğu olan Lisa Brennan-Jobs’un annesi Chrisann Brennan, 2018’de Vogue Almanya ile yaptığı bir röportajda sandaletlerin Apple’ın kurucu ortağının sade tarafını temsil ettiğini söylemişti.

