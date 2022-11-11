Stephen King ve Elon Musk birbirine girdi

Elon Musk satın almadan önce Twitter’ın daha iyi ve eğlenceli bir platform olduğunu belirten ünlü yazar Stephen King’e Musk’tan yanıt gecikmedi.



Ünlü korku romanı yazarı Stephen King, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'a yine tepki gösterdi.





Musk satın almadan önce Twitter'ın daha iyi ve eğlenceli bir platform olduğunu belirten King, “Musk öncesi günlerde Twitter'ı daha çok seviyordum. Daha az tartışma, daha fazla eğlence vardı” tweet'ini paylaştı. Musk'ın onay işaretini paralı hale getirme kararını de eleştiren ünlü yazara Elon Musk'tan da yanıt gecikmedi.



Musk, Stephen King'e hayalet emojisiyle beraber “Yine de hâlâ senin hayranınım” mesajını gönderdi ama daha sonra bu tweet'i sildi.



King ve Musk arasında daha önce de Twitter'daki tartışmalı uygulamalarla ilgili polemik yaşanmıştı. Twitter’da yaklaşık 7 milyon takipçisi olan King, bu ay başında “Mavi tik için 20 dolar mı? Lanet olsun, onlar bana para ödemeli” diye tweet atmıştı. Musk da buna yanıt olarak “Bir şekilde faturaları ödemeliyiz. Twitter sadece reklam verenlere bel bağlayamaz. 8 dolara ne dersin” demişti.