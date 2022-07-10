Sri Lanka karıştı

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa edeceğini duyurdu. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurmuştu. Sri Lanka'da hükümet kriz nedeniyle sokağa dökülen binlerce protestocu Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkent Colombo’daki sarayını basmış, Rajapaksa'nın donanmaya ait bir gemiyle kaçtığı iddia edilmişti

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından ülkede sokaklar karışmıştı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından ülkede sokaklar karışmıştı.

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, öfkeli protestocular tarafından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın bugün başkanlık konutunun basılmasının ve Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin evinin ateşe verilmesinin ardından istifa edeceğini duyurdu. Rajapaksa’nın Çarşamba günü istifa edeceğini söyleyen Abeywardena, “İstifa kararı ülkede barışçıl bir iktidar devrini sağlamak için alındı. Vatandaşlardan barışın korunmasını talep ediyorum” dedi.

BAŞBAKAN DA İSTİFA ETTİ

Bugün bir araya gelen binlerce kişinin, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basmasının ardından Başbakan Wickremesinghe istifa kararı aldı. Başbakan Sözcüsü Dinouk Colombage, Wickremesinghe’nin parti liderlerine yeni bir hükümet üzerinde anlaşmaya varıldığında istifa edeceğini söylediğini açıkladı.

Parlamentodaki muhalefet partileri ise, tüm partilerden oluşan bir hükümet kurmak için çalışmalarına başladı. Samagi Jana Balawegaya Partisi Milletvekili Rauff Hakeem yaptığı açıklamada, meclisteki siyasi parti liderlerinin bir araya geldiğini ve Rajapaksa ile Wickremesinghe’nin istifa etmelerini talep etmeye karar verdiklerini söyledi.

Hakeem ayrıca, parlamento başkanının geçici devlet başkanı olarak görevi devralması ve geçici bir hükümet üzerinde çalışması gerektiği konusunda da fikir birliğine varıldığını bildirdi.

İSTİFASINI BU SÖZLERLE DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe ise, “Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim” ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede öfkeli protestocular, Başbakan Wickremesinghe’nin özel konutu önünde toplanarak evi ateşe verdi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Protestocular zorla Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin özel konutuna girdi ve konutu ateş verdi” denildi.

GÖSTERİCİLER RAJAPAKSA’NIN İSTİFASINI İSTİYOR

1948’de İngiltere’den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü Sri Lanka’da hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen ve ekonomik krizi protesto eden göstericiler, ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını talep ediyor. Rajapaksa ise istifa etmeyi reddediyor.

Sri Lanka lideri Rajapaksa

Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle muhalefetin artan baskısının ardından 9 Mayıs’ta Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, boşalan başbakanlık koltuğuna Wickremesinghe’yi atamıştı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen edilen ülkede orduya kanunları çiğneyenlerin, yağma ve vandallık yapanların görüldüğü yerde vurulması emri verilmişti.

Sri Lanka hükümeti mayıs ayında Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım talep etmişti. Ülke yönetimi, IMF ile kurtarma paketine ilişkin yürütülen müzakerelerin sonucunu bekleyene kadar bu yıl geri ödenmesi gereken milyarlarca dolarlık dış borcun ödemesini askıya aldığını duyurmuştu. Ülkenin 2026 yılına kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödeme yapması gerekiyor.

SRİ LANKA'DA EKONOMİ NASIL ÇÖKTÜ?

22 milyon insanın yaşadığı ada ülkesi, 1948'teki bağımsızlığından beri tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Dövizde yaşanan sıkıntı sebebiyle akaryakıt, gıda, ilaç gibi malları temin edemeyen ülkede enflasyon resmi verilere göre yüzde 54.6 seviyelerinde.

Reuters haber ajansı, enflasyonun gelecek aylarda yüzde 70'e çıkmasını beklerken son dönemde yaşanan siyasi çalkantı ve belirsizliğin IMF ile yapılacak görüşmeleri etkilemesi de bekleniyor.

Özellikle Covid-19 sebebiyle turizm alanından büyük darbe alan Sri Lanka'da geçen yıllarda petrol fiyatlarının artması, kimyasal gübre ithalatının yasaklanması tarımı durma noktasına getirmişti.

Öte yandan muhalefet, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ekonomiyi yönetememesi sebebiyle bu krizin oluştuğunu öne sürdü. Muhalefet, Mart ayından beri Rajapaksa'nın istifasını talep ediyor.