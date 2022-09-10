

Sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf



Las Vegas’ta tatil yaptığı sırada hemen yan tarafındaki kişinin yüzüne bakan adam, resmen kendisinden bir tane daha olduğunu fark etti. Bu anı ölümsüzleştiren ikili, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, “Herkesten iki tane olduğu doğru galiba” şeklinde yorumlarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletinde kaydedilen bir fotoğraf, görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Otelin havuzunda yüzen bir adam, arkadaşının kendisini fotoğrafladığı sırada kafasını kaldırdı ve yan tarafa baktı.

TIPATIP KENDİSİNE BENZİYOR

Ancak bir gariplik vardı. Çünkü hemen yanındaki adam, tıpatıp kendisine benziyordu. Arkadaşından bu anı ölümsüzleştirmesini istedi ve sosyal medyayı ayağa kaldıran o fotoğraf ortaya çıktı.

“GALİBA DOĞRU”

Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafı gördüklerinde hayrete düşerek, çok sayıda yorumda bulundu. Kullanıcılar fotoğrafa, “Herkesten iki tane olduğuna inanmaya başladık” gibi notlar düştü.





