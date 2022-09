Son nefeste son sürpriz

Kraliçe'nin, yıllardır sağ kolu olan Angela Kelly'ye, ölümünden önce bir sürpriz hazırladığı ortaya çıktı. Buna göre Angela Kelly, Kraliçe artık hayatta olmamasına rağmen Windsor topraklarında bulunan ve kendisine hediye edilen evinde yaşamaya devam edebilecek

İngiltere Kraliçesi, 2. Elizabeth'in 96 yaşında ölümüyle, sadece ülkesinde değil dünyanın birçok yerinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Hayata veda ettikten sonra tahtını büyük oğlu Charles'ın devraldığı Kraliçe ile ilgili belki de bugüne kadar bilinmeyen birçok şey zaman içinde ortaya çıkacak.

Bu arada Kraliçe 2. Elizabeth'in, kendi cenaze törenini bile planladığı, hatta sonrasında neler olacağını da en ince detayına kadar tasarladığı çeşitli örneklerle ortaya çıkıyor. Bunlara sadece aile üyeleri değil, yanında çalışanlar da dahil. Bu konudaki en çarpıcı örneğin kahramanı ise Kraliçe'nin yıllardır sağ kolu olan, belki de en sadık çalışanı, yakın dostu, sırdaşı ve moda danışmanı Angela Kelly.

1994 YILINDAN BU YANA BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

Kraliçe'nin giyim kuşamından sorumlu asistan moda danışmanı olarak 1994 yılında göreve başlayan Angela Kelly, daha sonraki yıllar içinde 2. Elizabeth'in en yakın dostu konumuna geldi. Hatta son zamanlarda Kraliçe 2. Elizabeth'in hareketliliğiyle ilgili sorunlar yaşamaya başladığı sırada da ona yardımcı olmak için yanından hiç ayrılmadı.

'SON BİR TEŞEKKÜR'

Kraliçe'nin, sadece giyim kuşamından sorumlu kişi olmakla kalmayıp en yakın sırdaşına dönüşen Angela Kelly'ye, ölümünden önce bir sürpriz hazırladığı ortaya çıktı. Buna göre Angela Kelly, Kraliçe artık hayatta olmamasına rağmen Windsor topraklarında bulunan ve kendisine hediye edilen evinde yaşamaya devam edebilecek. Bu şekilde Kraliçe 2. Elizabeth'in, neredeyse 30 yıldır yanından ayrılmayan 64 yaşındaki Kelly'ye son bir teşekkür ettiği belirtiliyor.

Aslında uygulamaya göre Kraliçe'nin hayatını kaybetmesinin ardından yanında çalışanlara başka bir iş bulmaları ya da başka bir aile üyesinin yanında işe yerleştirilmeleri için bir ay süre veriliyor. Bu da bütün hayatlarının baştan kurulması anlamına geliyor. Fakat Angela Kelly için durum böyle olmadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kraliçe, "sağ kolu" ve sırdaşı olarak tanınan Angela Kelly için otoritesini kullandı ve kendi ölümünden sonra onun Windsor'daki evinde yaşamaya devam etmesini sağladı.

KARİYERİNDE GİDEREK YÜKSELDİ

Liverpool kökenli bir vinç sürücüsü ile bir hemşirenin kızı olan Angela Kelly, 1994 yılında kostüm asistanı olarak Kraliçe'nin yanında işe girdi. Aradan geçen zaman içinde de 2. Elizabeth'in sağ kolu haline geldi. Bu arada kariyerinde de giderek yükseldi. Kraliçe'nin bütün gardrobu ve mücevherlerinden sorumlu baş danışman haline geldi.

'İKİ TİPİK KADINIZ':

Angela Kelly, bu özelliğiyle basının da her zaman ilgisini çekti. 2007'de Telegraph'a verdiği nadir röportajlardan birinde "Biz iki tipik kadınız. Elbiseler, makyaj ve mücevherler hakkında konuşuruz. 'Bu tarz bir mücevher bu elbiseyle giyilir mi?' tarzı şeylerden söz ederiz" diyerek Kraliçe ile iletişimi hakkında ipucu vermişti.

'BÜTÜN AKSANLARI TAKLİT EDEBİLİYOR'

Angela Kelly, Kraliçe'yi önemsediğini ve zaman zaman onun için endişelendiğini de sözlerine eklemişti. Sonra da konuşmasını şöyle sürdürmüştü: "Ama aynı zamanda birlikte çok eğleniyoruz. Kraliçe'nin harika bir mizah anlayışı ve taklit yeteneği var. Bütün aksanları taklit edebiliyor, benimki de dahil." Bu arada yeri gelmişken Angela Kelly'nin Liverpool doğumlu olduğunu ve kentte 'scouse' adı verilen kendine özgü bir aksanla İngilizce konuşulduğunu hatırlatalım.

Angela Kelly'nin bu yakınlığı gözler önüne seren bazı kitapları da yayınlandı. Kelly'nin 2019 yılında piyasaya çıkan The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe adlı kitabı, Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle güncellenmişti. İşte bu kitapta Kelly, Covid 19 kapanmaları sırasında Windsor Şatosu'nun kapalı kapılar ardında yaşanan bazı gelişmeleri de gün yüzüne çıkarmıştı.

"MAJESTELERİNİN BALONCUĞU"

Yeni bölümler eklenen kitaba göre, Covid 19 izolasyonu sırasında 'Majestelerinin baloncuğu" adı verilen bir oluşum yaratıldı. Bu grupta, Kraliçe'nin az sayıdaki çalışanını yer alıyordu. Angela Kelly de bunlar arasında başı çekenlerden biriydi. Kraliçe'nin alıştığı hayatın eksiksiz şekilde sürdürülmesi için çalıştı bu ekip.

SAÇLARINI ANGELA KELLY KESTİ

Kitabın güncellenen bölümlerinde o süreçte bile Kraliçe'nin saçları bakımsız kalmadı. Angela Kelly, bu sosyal izolasyon sırasında Kraliçe'nin saçını kesmenin de kendi görevleri arasında yer aldığını anlattı. Bu şekilde olağanüstü koşullar altında bile 2. Elizabeth'in her zamanki kişisel bakımı aksamadı. Angela Kelly, kitabında yer alan özel bilgileri, Kraliçe'nin izniyle paylaştığını da belirtti.

'TEK KELİME KONUŞMADIK'

Kelly'nin kitabına göre, St. George's Şapeli'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Windsor Şatosu'na giden Kraliçe, Angela Kelly'nin kitabında yazdığına göre paltosunu çıkardıktan sonra kimseyle konuşmadan oturma odasına gitti ve saatlerce oradan çıkmadı. Kelly kitabında o anları şöyle anlattı: "Ona paltosunu ve şapkasını çıkarması için yardım ettim. Aramızda tek kelime bile konuşulmadı. Sonra Kraliçe, oturma odasına gitti ve kapıyı arkasından kapattı. Orada kendi düşünceleriyle yapayalnızdı."

Angela Kelly kitabında Prens Philip'in öldüğü gün, tabutunun Windsor Şatosu'ndan çıkarılışına da yer verdi. Kelly'nin kitabında anlattığına göre Philip'in naaşı, onun yıllar önce bugün için tasarladığı araca yerleştirilirken Kraliçe'nin kuaförü, uşakları, şef aşçıları, hizmetçileri yani Windsor'da çalışan herkes oradaydı. Saygıdeğer bir insanı son yolculuğuna uğurlayan herkesin üzüntüsü ise yüz ifadelerine yansımıştı. Kelly, satırlarında şu görüşlere de yer verdi: "Eminim ki hepsi Kraliçe'nin bir eşi ve en iyi arkadaşını kaybettiğini düşünüyordu." Kelly kitabında o gün bütün bir ulusun, Kraliçe'nin acısını paylaştığını da yazdı.

YENİ AYAKKABILARINI DA İLK O GİYİYOR

Angela Kelly, en çok Kraliçe'nin giydiği elbiselerin eteklerinin rüzgardan uçuşmasını engellemek için aldığı önlemle biliniyor. Eteklerin görünmeyen kısmına diktiği ağırlıklarla ne kadar rüzgar eserse essin giyen kişi herhangi bir "kazaya" uğramıyor. Torunu William'ın eşi Kate Middleton'ın aileye katıldığı ilk dönemde, giydiği eteklerin rüzgar nedeniyle açılmasından hoşlanmayan Kraliçe, onun gardrobunu düzenlemesi için de çok güvendiği Angela Kelly'yi görevlendirmişti. Kraliçe ile aynı ayak numarasına sahip olan Angelan Kelly, onun el yapımı yeni ayakkabılarını da ilk olarak kendisi giyiyor. Böylece Kraliçe'nin ayakkabıdan rahatsız olmasının da önüne geçiliyor.