Son 5 günde 40 Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti

Dünyada her geçen gün hızla yayılan ve can alamaya devam eden yeni tip koronavirüs salgını Birleşik Krallıkta yaşamakta olan Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızı da aramızdan almaya devam ediyor.

Birleşik Krallıkta son bir hafta içerisinde 40 kişiden fazla Kıbrıslı Türk’ün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bilgi paylaşan İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk Gençlik ve aile Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu, 8 Ocak’tan bugüne kadar 40 Kıbrıslı Türk’ün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini paylaştı. Salgının başladığı günden bugüne kadar Birleşik Kralıkta yaşamakta olan Kıbrıslı Türklerden 183 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Horozoğlu, “Bu salgını ciddiye alın lütfen, tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin” çağrısı yaptı.

Nafiya Horozoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Bana birşey olmaz’ demeyin, gerçekten ciddiye alınması gereken bir salgınla karşı karşıyayız. Hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını, sevdiklerimizi aramızdan koparmayı sürdürüyor. 8 Ocak Cuma gününden itibariyle 40 Kıbrıslı Türk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 11 Ocak Pazartesi günü ise Kıbrıs Türk toplumu arasında 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere’de yaşayan Türkçe konuşan toplum üyelerimizin arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 Ocak Salı günü itibarıyla 235’e ulaştı. Bu sayılar kesin olarak bilinen ve Hüseyin hoca, Londra Gazete ve farklı kaynaklardan elde edilen bilgilere göredir. Bu sayıların dışında vefat eden toplum üyeleride bulunmakta özellikle Londra dışında. Dolayısıyla, kesin olarak bilinen ölüm sayısı şöyle; Kıbrıslı Türkler 183, Kıbrıslı Rumlar 258 ve Türkiye kökenli toplum 52. Türkiye kökenli toplumun ölüm sayısının daha yüksek olduğu inanılmakta.

Aşağıdaki fotoğraf ise Mayıs ayında çekilmişti, teyzemiz eşini Covid-19 nedeniyle eşini kaybetmişti ve eşinin naaşını Kuzey Kıbrıs’a gözyaşlarıyla gönderirken kameraya böyle yansımıştı. Eşinin mezarını henüz ziyaret edemeden dün sabah teyzemiz bu illet virüse yenik düşerek vefat etti. Bu salgının çıktığı ilk günden beri toplum için adeta seferber olan Hüseyin hocamızdan ise az önce çok üzücü bir haber geldi, bir anne ve kız yarım saat arayla virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Şu an gerçekten sözün bittiği yerdeyiz, canımız yanıyor içimiz parçalanıyor. 100’ün üzerinde toplum üyelerimiz yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. İngiltere’de hastane kapasiteler hastalara yetmiyor, morglar doldu, cenaze işlemlerinde ciddi bir aksama söz konusu.

Bu salgını ciddiye alın lütfen, tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin ve özellikle yaşlılarımıza çok dikkat edelim!”

