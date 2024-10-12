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Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı geliyor

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Son 13 Yılın En Parlak Kuyruklu Yıldızı "Tsuchinshan-ATLAS", 11-12 Ekim tarihlerinde Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebilecek. 21 derece uzunluğundaki etkileyici kuyruğuyla dikkat çeken bu kuyruklu yıldız, 12 Ekim'de dünyaya en yakın geçişini yapacak.

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Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı geliyor
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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak nitelendirilen "C/2023 A3" (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızının 11-12 Ekim tarihlerinde gözlemlenebileceğini duyurdu.
TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tsuchinshan-ATLAS'ın 2 Ekim'de 0,4 kadir parlaklığa ulaştığı ve 2020 yazındaki ünlü C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızını geride bıraktığı belirtildi. 11 Ekim'den itibaren bu etkileyici kuyruklu yıldızın Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebileceği ifade edildi. 12 Ekim civarında, dünyaya 0,47 AU mesafeyle en yakın geçişini yaparak gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşması bekleniyor.
Açıklamada, Tsuchinshan-ATLAS'ın 21 derece uzunluğundaki kuyruğunun dolunayın çapının yaklaşık 42 katı uzunluğunda olduğu vurgulandı. Güneş’e yakın geçiş yaptığı için, ısınarak toz ve buzdan oluşan etkileyici kuyruğunu oluşturduğu belirtildi. Bu kuyruklu yıldız, tarihin en etkileyici kuyruklu yıldızlarından biri olmaya aday olarak gösteriliyor.
 
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