Sokaklarda cesetler var

İstanbul'da önceki gün gerçekleşen müzakerelerin ardından Rusya'dan umut verici bir açıklama gelse de Kiev'in adeta dibindeki İrpin'de çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunu dehşete düşürdü

Rusya ile Ukrayna arasında önceki gün İstanbul’da gerçekleşen müzakereler sonrasında Rus yetkililer Kiev ve Çernihiv’de “iyi niyet göstergesi” olarak askerlerin ve baskıyı azaltma kararı alındığını duyurmuştu. Hem Ukrayna hem de batı ülkeleri Rusya’nın bu açıklamasına şüpheyle yaklaşırken, Kiev yakınlarındaki İrpin’de çekilen görüntüler ise kan dondurdu. Ukrayna’daki sivil toplum kuruluşu Ukranian Witness Project tarafından çekilen ve ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN’de yayınlanan görüntüler Kiev’in dibinde olan İrpin kasabasında yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor.Ukrayna askerlerinin önceki gün tekrar ele geçirdiği İrpin’de çekilen görüntüler ise adeta bir felaket sonrasını gösteriyor. Hiç sesin çıkmadığı ve sokakta köpeklerin dolaştığı İrpin’de yıkılmış evler, büyük hasar görmüş otomobiller, parçalanmış kaldırım ve yollar görülüyor.Fakat Reuters haber ajansının paylaştığı fotoğraflardaki en acı görüntüler ise yol kenarlarında bulunan cansız bedenler. Fotoğraflarda deri ceketli bir bireyin elinde tuttuğu pazar arabası görülüyor. Yüzü dönük olan bu kişinin ne zaman öldüğü bilinmiyor.Öte yandan fotoğraflarda bir otomobilin içinde arkadan vurulmuş bir kişinin cansız bedeni de görülüyor. CNN’in paylaştığı videoda ise en az 5 kişinin cansız bedeni sokakta çürümeye yüz tutmuş bir şekilde görülüyor.Öte yandan İstanbul'da önceki gün Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, gerilimi azaltmaya dönük olarak Ukrayna’nın Kiev ve Çernigov kentlerine saldırıları azaltacaklarına dair açıklama yapmıştı.Bu açıklamanın üzerinden saatler sonrasında Rus ordusu, önceki akşam Ukrayna'nın Kiev Bölgesi’ne bağlı bazı kentler de dahil olmak üzere ülkenin birçok kentine füzelerle saldırılar düzenledi. Kiev Bölgesi'ne bağlı Bucha kentine Rusya tarafından gece saatlerinde yapılan saldırılarda bazı noktalar vuruldu.Yine Ukrayna’nın Kiev Bölgesi’ne bağlı Irpin kentine de Rusya tarafından saldırılar düzenlendi. Rus ordusunun çekildiğini açıklandığı kente gece yarısı başlayan füzeli saldırılarda Ukrayna'ya ait birçok hedefin vurulduğu belirtildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı olan ve ülkenin en önemli havaalanının bulunduğu Brispol kentine de Rus ordusu tarafından füzeli saldırılar düzenlendi. Ukrayna medyasında yer alan haberlerde, saldırılarda bazı noktaların vurulduğu duyurulurken, Rus füzelerinin Brispol Havaalanı yakınlarına düştüğü bilgisi aktarıldı.Rusya'nın, Ukrayna’ya işgal başlattığı ilk günden itibaren hemen hemen her gün saldırılar gerçekleştirdiği Ukrayna’nın Harkov kentinde de yine saldırılar gerçekleşti. Harkov yerel kaynakları, Rusya tarafından kente çoklu roketatar sistemleri ile saldırılar düzenlendiğini ve bu saldırılar sırasında bazı sivil alanların da isabet aldığını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki cephaneleri İskender balistik füze sistemiyle vurduğunu açıkladı.Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun bir günde 64 askeri nesneyi yok ettiğini belirten Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesindeki Bereznigovatoe yerleşim biriminde Ukrayna özel operasyon kuvvetlerinin karargahı dahil 4 komuta merkezinin yok edildiğini bildirdi.Belirli hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar kullandıklarını da aktaran Konaşenkov, “Hmelnitski ve Starokonstantinov bölgelerinde bulunan, Donbas’taki askeri zırhlı araçlara yakıt sağlayan büyük yakıt depoları havadan yüksek hassasiyetli roketlerle yok edildi” dedi.Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 124 uçak, 77 helikopter, 214 hava savunma füze sistemi, 321 insansız hava aracı, 1752 tank ve zırhlı araç, 184 çok namlulu roketatar, 734 obüs ve havan topu, 1640 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-30 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 131 uçak, 131 helikopter, 605 tank, 1723 zırhlı araç, 305 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.Rus güçleri 1184 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 81 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini bildirdi.