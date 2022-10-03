Soğuk hava uyarıları enerji kriziyle boğuşan Avrupa'yı alarma geçirdi

Soğuk hava uyarısı, enerji kriziyle mücadele eden Avrupa için bu kışın zorlu olacağının habercisi. Avrupa Rus gazından uzaklaşmaya çalışsa da rüzgâr ve yağmurdaki azalma yenilenebilir enerjiyi vurabilir

Bu yıl havalar enerji krizi ile boğuşan Avrupa için zor bir kış yaşatabilir. Avrupa hava tahmin kuruluşuna göre, enerji krizi ile boğuşan Avrupa bu yıl normalden daha soğuk bir kış geçirebilir. Öte yandan normale göre daha az rüzgâr esmesi de enerji üretimini düşürebilir.

Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) Genel Müdürü Florence Rabier Financial Times’a verdiği demeçte, kasım ve aralık ayları için erken göstergelerin Batı Avrupa üzerinde daha soğuk havalar ile daha az yağış ve rüzgar getirmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Tahminler daha az rüzgar ve yağış nedeniyle yenilenebilir enerji üretiminin azalabileceğini gösteriyor. Ancak ECMWF genel müdürü, küresel ısınmanın neden olduğu aşırı hava olaylarını tahmin etmenin daha zor olduğu görüşünde.

RUS GAZI DÜŞÜYOR, YENİLENEBİLİR ENERJİ ALARM VERİYOR

Avrupa Birliği bu yıl yenilenebilir enerjiye daha fazla yönelip diğer ülkelerle gaz anlaşmaları yaparak 2027 yılına kadar Rus gazından vazgeçme sözü vermişti. Şubata kadar Rus gazı Avrupa’ya yapılan toplam arzın yaklaşık 5’te 2’sini oluşturuyordu. Şu an bu oran yüzde 9’a düşmüş durumda.

Rabier ayrıca bu yıl ağustos ayında ölçülen sıcaklıkların 1991-2020 ortalamasından 1,7C daha yüksek olduğunu ve Avrupa’nın hidro enerji açısından da kırılgan bir durumda olduğunu söyledi. Avrupa’nın elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin ve hidro enerjinin payı, bu yaz sıcak ve kuru hava nedeniyle düşmüştü.

DOĞALGAZ ARZI DURDU

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ve Rusya arasında devam eden sorunlar hem Rusya hem de Avrupa için ciddi sonuçlar doğurdu. Enerji fiyatları hızlı bir şekilde artarken geçtiğimiz ay Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.

Bir kaç gün önce ise Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntıları meydana gelmiş, taraflar sabotaj iddiasıyla birbirlerini suçlamıştı. Böylece Rusya’nın boru hatları üzerinden Avrupa’ya sevk ettiği doğalgaz durma noktasına gelirken soğuk kış ve azalan yenilenebilir enerji üretimi AB için alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Öte yandan dün İtalya petrol ve doğalgaz şirketi ENI web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Rus tedarikçi Gazprom'dan talep edilen gazın alınamayacağı duyuruldu.

Açıklamada, “Gazprom, Avusturya üzerinden gaz tedarikinin mümkün olmadığını belirterek bugün için talep edilen gaz miktarını temin edemeyeceğini bildirdi. Bu nedenle Tarvisio giriş noktası üzerinden ENI'ye bugünkü Rus gaz arzı 0 olacak” ifadeleri kullanıldı.