Sivillerin sığındığı okulda katliam

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ablukası 13 günü tamamlamak üzereyken, İsrail BM bünyesindeki bir okulu bombaladı. Aralarında çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli hayatını kaybetti.
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