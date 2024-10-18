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Sivillerin sığındığı okulda katliam

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Sivillerin sığındığı okulda katliam
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Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ablukası 13 günü tamamlamak üzereyken, İsrail BM bünyesindeki bir okulu bombaladı. Aralarında çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli hayatını kaybetti.
 
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