Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında yer alan Buça'daki toplu sivil katliamı dünyayı dehşete düşürürken, Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi.

Yetkililer, elleri bağlı beş erkek cesedinin yer aldığı bir işkence odasını bulduklarını söyledi. Olayı savaş suçu olarak değerlendirdiğini açıklayan Ukrayna Başsavcılığı, sorumluların ceza alması için elinden geleni yapacağını duyurdu. Ancak, Rusya Buça'daki katliamdan sorumlu olduğu iddialarını reddetmeye devam ediyor.

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yetkililer Facebook'ta yaptıkları açıklamada, Buça'daki bir "işkence odasında" elleri bağlı beş kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Savcılar, Kiev bölgesinde Rus savaş suçlarını kaydetmeye devam ediyor. Kiev Bölge Savcılığı ve Kiev bölgesinin çevresindeki savcılıkları prosedür öncülüğünde, savaş kanunu ve adaletini ihlalden cezai işlem yapmaktadır” denildi.

"RUS ASKERLERİ SİLAHSIZ SİVİLLERE İŞKENCE YAPIP ONLARI ÖLDÜRDÜ"

Bununla birlikte, adamların cesetlerinin bir "çocuk sanatoryumu"nun bodrumunda bulunduğu belirtildi. Ölümleri bir savaş suçu olarak araştırılıyor.

Yetkililer, "Rus silahlı kuvvetlerinin askerleri silahsız sivillere işkence yaptı ve ardından öldürdü. Rus saldırganlığına karışan her savaş suçunun ve kişinin durumunu belirlemek ve onları adalete teslim etmek için tüm önlemler alınmaktadır” dedi.

Diğer taraftan, Rus askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığı bildirildiğinden, son günlerde Ukraynalı sivillerin sokaklarda ölü bırakıldığı ve toplu mezarların kazıldığına dair haberler arttı.

Kiev Independent gazetesinin haberine göre, Kiev'in bir banliyösü olan Buça haftalardır Rus askeri kontrolü altındaydı ve kasaba geri alınırken yüzlerce sivilin cesetleri bulundu.

Rus güçleri, Ukrayna’nın kuzeyindeki Kiev bölgesinde bulunan Buça şehrinden 30 Mart’ta geri çekildi. Ukrayna ordusu, 31 Mart’ta Rus askerlerinin terk ettiği Buça’ya girdi. 2 Nisan’da Ukrayna güçleri, şehirde sivillerin öldürüldüğünü söyledi. 3 Nisan’da ise Rusya’nın toplu katliam yaptığı ve 400’den fazla sivili öldürdüğü iddiası gündeme getirildi. Rus tarafı ise, katliamı Ukrayna’nın yaptığını savundu.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Ancak Rusya, Ukrayna hükümetinin iddialarının "yanlış" olduğunu belirterek Rusya’nın suçlarını reddetti.

Kremlin Sözcüsü Peskov görüntülere güvenilmemesi gerektiğini öne sürerek, "Savunma Bakanlığımızın uzmanları, görüntülerin sahte olduğuna dair belirtileri tespit etti." şeklinde konuştu.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Buça'daki görüntülerin Batı ve Ukrayna tarafından sahnelendiğini öne sürdü.

Buça'da yaşananları "provokasyon" olarak tanımlayan Lavrov, "Bunun gibi provokasyonlar uluslararası güvenliği doğrudan tehdit ediyor" dedi. Rus bakan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını yürüten İngiltere'ye de "sorumluluklarını yerine getirme" çağrısında bulundu. İngiltere, Rusya'nın Güvenlik Kurulunu "Buça konusunda" acil toplantıya çağırma talebini reddetmişti.

Rus devlet haber ajansı TASS ise Ukrayna kuvvetlerinin Rus güçlerinin geri çekilmesinin ardından Buça'ya topçu ateşi açtığını iddia etti.