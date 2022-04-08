Sivil katliam telsiz kayıtlarında

Rus askerlerinin Ukrayna'daki sivil cinayetleri hakkında kendi aralarında konuştuklarını gösteren telsiz kayıtlarının Almanya’nın dış istihbarat servisi BND tarafından ele geçirildiği duyuruldu. İstihbarat yetkilileri, ses kayıtlarının Buça'daki sivil ölümlerin gerçekleştiği lokasyonlarla eşleştiğini açıkladı. Ayrıca kayıtların Rusya'nın inkarının gerçekçi olmadığını gösteren savaş suçlarına dair ilk kanıtlar arasında yer aldığı belirtildi

Rus askerlerinin telsiz iletişimlerine ilişkin ilk haber Alman haber dergisi Spiegel'de yayınlandı. Haberde, konuşmaların Kiev'in kuzeyindeki Buça'da gerçekleştirilen vahşetlerle ilgili olduğu belirtildi.

SES KAYITLARI GÖRÜNTÜLERLE EŞLEŞİYOR

Derginin bildirdiğine göre, bunların birçoğu, cinayetlerin sonrasını belgeleyen fotoğraflarda gösterilen konum ve nesnelerle doğrudan eşleştirilebiliyor.

Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından geçen hafta sonu Buça'da bir toplu mezarın yanı sıra sokaklarda yatan onlarca sivilin cesedi bulundu. Ölenlerin bazılarının elleri bağlıyken, diğer cesetlerde işkence izleri görüldü. Aynı zamanda, kurbanlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu tahmin ediliyor.

RUSYA İDDİALARI REDDEDİYOR

Rus hükümeti, ABD Bsşksnı Joe Biden ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz gibi dünya liderlerinin savaş suçu olarak nitelendirdiği cinayetleri askerlerinin işlediği iddialarını şiddetle reddetti.

RUSYA, BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ'NDEN ÇIKARILDI

Rusya defalarca cinayetlerin sahnelendiğini öne sürdü. Ancak, artan sayıda tanık ifadesi raporların doğruluğunu artırdı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dün Rusya'yı, Ukrayna'daki “ağır ve sistematik insan hakları ihlalleri ” raporları üzerine BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkardı.

Bununla birlikte, telsiz kayıtlarında Rus askerlerinin, Ukraynalı askerleri ve sivilleri vurmadan önce durumu tartıştıkları iddia edildi. BND görevlilerinin yeni delilleri seçilmiş bir grup milletvekiline sunduğu toplantıda hazır bulunan kişilere dolaylı olarak atıfta bulunan Spiegel'e göre, kayıtlar “Rusya'nın inkarlarını tamamen geçersiz kılıyor."

Çünkü, telsiz konuşmalarından birinde, bir Rus askerinin birisine kendisinin ve başka bir askerin bisiklete binen bir kişiyi nasıl vurduklarını anlattığını duyuluyor. Başka bir konuşmada ise bir adamın “Önce askeri sorgula, sonra vur” dediği ortaya çıktı. Spiegel'e göre milletvekillerine, askerlerin cinayetler hakkında sanki günlük faaliyetleri tartışıyormuş gibi gerçekçi bir şekilde konuştukları izlenimi verildi.

Diğer taraftan, İstihbarat materyalinin, Rus paralı asker Wagner Grubu'nun sibil cinayetlerde merkezi rol oynadığı yönündeki şüpheleri güçlendirdiği kaydedildi.

BUÇA'DA ÖLDÜRÜLEN 320 SİVİLİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Perşembe günü konuşan Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk ise şehirde bulunan ceset sayısının her geçen gün arttığını ve şu ana kadar 320 sivilin kimliğinin tespit edildiğini söyledi. Olay yeri uzmanlarının özel mülklerden, parklardan, meydanlardan ve geçici mezarlardan ceset çıkardığını belirterek, "Neredeyse yüzde 90'ı kurşunlarla öldürüldü" dedi.

Öte yandan, BND'nin ele geçirdiği telsiz kayıtları, bu cinayetlerin rastgele ya da daha önce önerildiği gibi özerk olarak hareket etmiş olabilecek askerler tarafından işlendiğine dair şüphelerin dağılmasına neden oldu. Alman istihbarat uzmanları sivil cinayetlerinin merkezi bir emirle işlenmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.

Spiegel'e göre diğer telsiz kayıtları da inceleniyor. Ancak,habere göre bunların kesin lokalizasyonunu tespit etmek daha zor görünüyor.