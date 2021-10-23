Şırıngayla hava enjekte ederek dört hastayı öldürdü

ABD'de William Davis isimli bir hemşire, dört hastayı kasten hava enjekte ederek öldürdü





ABD, hastaları "keyfi olarak" öldüren hemşire vakasıyla sarsıldı.

Aksam.com.tr'nin İngiliz The Mirror gazetesinden aktardığı habere göre, ABD'de William Davis isimli bir hemşire dört hastayı kasten hava enjekte ederek öldürmek ile yargılanıyor.

Savcının 'seri katil' olarak tanımladığı Hallsville'de yaşayan 37 yaşındaki hemşire idam cezası olasılıklar arasında.

Kan donduran olayda cinayetlere neden olarak 'insanları öldürmeyi sevmek gösterildi.

