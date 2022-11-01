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Sırbistan-Kosova gerilimi: Vucic'ten orduya 'Hazır ol' emri

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Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya, "hazır ol" emri verdiğini söyledi

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Sırbistan-Kosova gerilimi: Vucic'ten orduya 'Hazır ol' emri

 

Sırp Bakan Vucevic, yerel bir televizyon kanalında, ülkesiyle Kosova arasındaki sorunlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Vucevic, "Vucic, orduya hazır ol emri verdi. Ordu, Kosova'daki durumlar nedeniyle teyakkuzda" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın ciddi bir ülke olduğunu ve bu sebeple, kimsenin "savaş oyunları" oynamaması gerektiğini belirten Vucevic, ülkesinin diyalogdan yana olduğunu vurguladı.

Vucevic, ordunun, aynı zamanda Başkomutan olan Vucic'in emriyle "Kosova ve Sırbistan'daki Sırpları korumak adına her emri yerine getirmeye hazır olduğunu" ifade etti.

Ülkesinin, barış ve istikrardan yana olmasının, "güçsüzlük ve korkaklık" olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Sırp Bakan, ülke ordusunun "eskiye oranla daha güçlü" olduğunu kaydetti.

Sırbistan-Kosova gerilimi: Vucic'ten orduya 'Hazır ol' emri - 1

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, orduya "Hazır ol" emri verdi.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarını 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. 

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı ve ülkede gerilim arttı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakaları yerleştirileceğini duyurmuştu.
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