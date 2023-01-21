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Şimdiye kadar görülen en büyük kurbağa!

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Avustralya yağmur ormanlarında bulunan dev kara kurbağa, ortalama bir kurbağadan 6 kat daha büyük ve 2,7 kilogram ağırlığında. "Toadzilla" olarak adlandırılan dev kurbağanın şimdiye kadar görülen en büyük kurbağa olabileceği düşünülüyor

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Şimdiye kadar görülen en büyük kurbağa!
Avustralya'nın Queensland eyaletinde yağmur ormanlarında ortalama bir kurbağadan 6 kat daha büyük ve 2,7 kilogram ağırlığında dev kara kurbağası bulundu.
BBC'de yer alan habere göre, Avustralya yağmur ormanlarında bulunan dev kara kurbağasının şimdiye kadar görülen en büyük kurbağa olabileceği düşünülüyor.
Ortalama bir kurbağadan 6 kat daha büyük ve 2,7 kilogram ağırlığındaki dev kara kurbağası, yaban hayatı görevlilerince bulundu. "Toadzilla" olarak adlandırılan dev kurbağa incelenmek üzere vahşi doğadan alındı.
Ülkenin en zararlı amfibilerinden biri olarak görülen kara kurbağalarının şu anda sayılarının 2 milyarı aştığı tahmin ediliyor.
Dünyanın en büyük kara kurbağa rekoru, daha önce 2,65 kilogram ile İsveç'te Prinsen adlı evcil kurbağaya aitti.
 
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