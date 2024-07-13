Sifon çekecek kadar bile su kalmadı!

İtalya'nın Sicilya Adası'nda ciddi bir su krizi yaşanıyor. Bölgeye yoğun bir ziyaretçi akını var. Ancak sifon çekmek veya duş almak için bile yeterli suyun bulunmadığı belirtildi. Bu sebeple turistlerin bölgeye gelmemeleri istendi. Yerel halk bile yeteri seviyede sıkıntı yaşıyor

İtalya'nın Sicilya Adası'nda ciddi bir su krizi yaşanıyor. Bölgeye yoğun bir ziyaretçi akını var.

Ancak sifon çekmek veya duş almak için bile yeterli suyun bulunmadığı belirtildi. Bu sebeple turistlerin bölgeye gelmemeleri istendi. Yerel halk bile yeteri seviyede sıkıntı yaşıyor.

İtalya'nın Sicilya adasında bir tepenin üzerine kurulmuş olan Agrigento, tarih turizminin gözdesidir. Tapınaklar Vadisi'nin arkeolojik yapıları ve kalıntılarının altında, bugün hala su tutan labirent benzeri antik bir su kemeri sistemi yer alır. Ancak su kemeri ve modern zamanlarda inşa edilen diğerleri o kadar kurumuş durumda ki şehirdeki ve yakındaki kıyılardaki küçük oteller ve pansiyonlar turistleri geri çevirmek zorunda kalıyor.

HAYATİ ÖNEME SAHİP

Konuklarına yaz sıcağında dışarıda geçirdikleri bir günün ardından sifonu çekilebilecek bir tuvalet veya duş garantisi verecek kadar suları yok. Sicilya, bölge amansız kuraklık ortasında olağanüstü hal ilan ettiğinde şubat ayında su kısıtlamaları uygulamaya başladı. Sızdıran, eskiyen altyapı, turizm ve tarımı da etkileyen kıtlıkları daha da kötüleştirdi. Bu iki sektör de Sicilya ekonomisi için hayati öneme sahip.

KARNE UYGULAMASI VAR

1 milyondan fazla insan için karne uygulaması var. Bazıları su tüketimini %45'e kadar azaltmak zorunda kalıyor. Bu çoğu yerde gece boyunca suyun tamamen kesilmesi anlamına geliyor. Oteller, müşterilerini olası kıtlıklar konusunda uyarıyor. Ziyaretçilerin adada kısıtlamaların daha az şiddetli olduğu veya yürürlükte olmadığı başka yerlerde yeniden rezervasyon yapmalarına yardımcı oluyor.

SEKTÖRÜ HIZLA ETKİLİYOR

Le Cinque Novelle pansiyonunun sahibi Giovanni Lopez, "İnsanlar gelmeden önce güvence vermemizi istiyorlar. Ancak ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Bu durum, ciddi ekonomik sonuçlar doğurma riski taşıyan tüm konaklama sektörünü hızla etkiliyor" dedi. Sicilya, Roma'dan su ithal etmek için sübvansiyon istedi, ancak henüz adaya yardım etmek için somut bir plan yok.

