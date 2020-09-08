Sıcaklığı 48 saatte 36 derece düştü

ABD'nin Denver kentinde hava sıcaklığı 48 saatten kısa bir sürede 38 santigrat dereceden 2 santigrat dereceye düştü. Kentte gün içinde kar yağması bekleniyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde bulunan Denver kentinde yaşayan insanları hayatları iki günde değişti.



Pazar günü bölgede yaşanan rekor sıcaklıkların üzerinden 48 saat geçmeden Denver'da kar yağışı bekleniyor.



Sıcaklıklar 38 santigrat dereceden 2 santigrat dereceye geriledi. Kısa sürede meydana gelen bu rekor değişimin ardından bölgede güç içinde kar bekleniyor.



Dün aşırı sıcak yüzünden bölgede yangın çıkmıştı. Bugün ise 25 santimetre yükseliğinde kar yağması öngörülüyor.

ABD'nin iç bölgelerinde yer alan Denver'da daha önce de benzer sıcaklık değişimlerinin yaşandığı bildirildi.