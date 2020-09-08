banner480
banner69
Kartingin şampiyonları belirlendi
Kartingin şampiyonları belirlendi
9 0
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
188 0
 
En Lezzetli Cupcake Tarifi
En Lezzetli Cupcake Tarifi
30 0
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
41 0
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
671 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
36 0
32 0
banner460

Sıcaklığı 48 saatte 36 derece düştü

banner476

ABD'nin Denver kentinde hava sıcaklığı 48 saatten kısa bir sürede 38 santigrat dereceden 2 santigrat dereceye düştü. Kentte gün içinde kar yağması bekleniyor

Sıcaklığı 48 saatte 36 derece düştü

 

 

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde bulunan Denver kentinde yaşayan insanları hayatları iki günde değişti.

Pazar günü bölgede yaşanan rekor sıcaklıkların üzerinden 48 saat geçmeden Denver'da kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıklar 38 santigrat dereceden 2 santigrat dereceye geriledi. Kısa sürede meydana gelen bu rekor değişimin ardından bölgede güç içinde kar bekleniyor.

Dün aşırı sıcak yüzünden bölgede yangın çıkmıştı. Bugün ise 25 santimetre yükseliğinde kar yağması öngörülüyor.



ABD'nin iç bölgelerinde yer alan Denver'da daha önce de benzer sıcaklık değişimlerinin yaşandığı bildirildi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.