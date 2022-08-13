''Şeytan Ayetleri'' kitabının yazarı Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı

Şeytan Ayetleri kitabıyla tepki çeken yazar Salman Rüşdi, ABD'de katıldığı bir panelde konuşma yaparken bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekiler yazara ilk müdahaleyi yaparken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Rüşdi'yi biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 kez bıçaklayan saldırganın 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu açıklandı. Hastaneye kaldırılan yazarın tedavisinin sürdüğü belirtildi

Yazar Salman Rüşdi, ABD'nin Bufallo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde düzenlenen bir panelde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Rüşdi, sahneye koşan saldırganın art arda indirdiği bıçak darbeleriyle yere düştü.

Çevredekiler yazara ilk müdahaleyi yaparken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

75 yaşındaki Rüşdi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

New York Eyalet Polisi Rüşdi'nin bıçakla boynundan yaralandığını açıkladı.



New York Valisi Kathy Hochul, bıçaklama esnasında çok kan kaybeden Rüşdi'nin hayatta olduğunu belirterek, "ihtiyacı olan bakımı aldığını" söyledi.

Yardıma koşanlar arasında bulunan Dr. Martin Haskell'in, Rüşdi'nin yaralarını "ciddi ama iyileşebilir" olarak nitelendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Rüşdi'nin tedavisinin, yaklaşık 40 dakika mesafede, Pensilvanya sınırları içerisindeki UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'nde devam ettiği kaydedildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Rüşdi'ye saldıran kişinin, 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu öğrenildi.

New Jersey'in Fairview semtinde ikamet ettiği belirtilen Matar'ın, Rüşdi'ye saldırı planı çerçevesinde yaklaşık 7 saat uzaklıkta, New York'un Kanada sınırı yakınlarındaki Chautauqua Enstitüsü'ne gittiği kaydedildi.

Rüşdi'yi, biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 kez bıçaklayan Matar'ın konferans salonundan kelepçe takılarak en yakın polis karakoluna götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Polis ekipleri, Hadi Matar'ın evinde polis arama yaptı. FBI ve polisin evde yaptığı arama ve inceleme akşam geç saatlere kadar sürdü.



Hint asıllı İngiliz yazar, 1988 yılında kaleme aldığı "Şeytan Ayetleri" adlı kitap nedeniyle İran'da yasaklandı, 1 yıl sonra dönemin dini lideri Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası vermişti.

SALMAN RÜŞDİ KİMDİR?



Hint asıllı Britanyalı yazar ve romancı Salman Rüşdi 19 Haziran 1947 yılında Hindistan Bombay’da doğdu. Romanlarının çoğunda Hindistan’ı konu aldı. Anlatım dilinde fantezi ve gerçekçiliği iç içe işledi.



Güntar Grass, Mikhail Bulgakov’dan etkilenen yazar, Booker ödülü ve daha bir çok ödülün sahibidir. Rüşdi, Urduca ve İngilizce konuşmaktadır. Müslüman bir ailede dünyaya gelmiştir. 1964 yılında diğer Müslümanlar ile birlikte zorunlu olarak Pakistan’a göç ederek Karaçi’ye yerleşmiştir.



Rüşdi, Cambridge’de tarih eğitimi aldı. Fantastik bilim kurgu denemesi olan ilk romanı Grimus eleştirmenlerin dikkatini çekti. "Gece yarısı Çocukları" romanı ile bir çok ödülün sahibi oldu ve dünya çapında ün kazandı.

Hindistan tarihini ve politikasını eleştiren bu romanı Hindistan’da yasaklandı ardından Pakistan’da yasaklanarak aynı akıbete uğradı.

“Şeytan Ayetleri” isimli kitabı ödül almış olsa da İslam’a hakeret ettiği gerekçesi ile Hindistan ve Güney Afrika’da yasaklandı. Bu yasaktan sonra Humeyni tarafından yazar için ölüm fetvası verildi.

Rüşdi, 2008'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanı verilmişti.