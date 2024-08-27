Orta Doğu'daki tansiyon zirveye ulaşmışken İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki araca drone'la suikast girişimi düzenledi. Hedef alınan kişinin Filistin örgütlerinden birinin üyesi olduğu bildirildi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde seyir halindeki bir aracı drone'la vurduğu, araçta hedef alınan kişinin ise kurtulduğu haberi geldi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait drone, Sayda kentine bağlı Abra bölgesinde seyir halindeki bir aracı vurdu.

Haberde, "Sayda'daki Şemma otoyoluna giden yan yolda İsrail drone'u tarafından hedef alınan Honda CR-V tipi araçtaki bir kişi kurtuldu" ifadelerine yer verildi. Söz konusu kişinin Filistin örgütlerinden birinin üyesi olduğu belirtilirken daha fazla detay verilmedi.