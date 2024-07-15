Sevgilisini vahşice öldürdü, cezaevine girince zengin oldu!

Sevgilisini öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan Jodi Ann Arias isimli kadın, cezaevinde yaptığı sanat eserleri sayesinde zengin oldu. Bazı eserleri 2 bin 500 dolardan satılan Arias'ın yapıtlarını sergilediği ve sattığı bir internet sitesi ile sosyal medya sayfası var.

ABD’de sevgilisi Travis Victor Alexander’ı öldürmekten müebbet hapis cezası alan 44 yaşındaki Jodi Ann Arias isimli kadın 2013 yılından beri cezaevinde.

Cezaevinde sanat eserleri yapan ve binlerce dolara satan kadın parmaklıklar ardında bir sanatçı hayatı yaşıyor.

Bazı eserleri 2 bin 500 dolardan satılan Arias'ın yapıtlarını sergilediği ve sattığı bir internet sitesi ile sosyal medya sayfası var.

Sipariş ile de çizim yapan Arias eserlerinden kazandığı gelirin yüzde 10'unu bağışlıyor. Bir kısmını da temyiz başvurusu için kullanmayı planlıyor.

Yaptığı sanatın ve kazancının işlediği cinayetle ilgisi olmadığı için yasal bir engel ile karşılaşmıyor.

VAHŞİ CİNAYET

Jodi Ann Arias, 2008 yılında eski sevgilisi Travis Victor Alexander’ı 27 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Vahşice işlenen cinayet dünya gündemini uzunca bir süre meşgul etmişti.

Arias, boğazını kestiği ve alnından da tabancayla vurduğu Alexander’ı nefsi müdafaa amacıyla öldürdüğünü ileri sürmüştü.

Genç kadın şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.