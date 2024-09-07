Sevgilisini danışman yapan evli Kültür Bakanı, İtalya'yı birbirine kattı

Evli olan Bakan Sangiuliano'nun influencer Maria Rosaria Boccia ile yasak ilişkisi, sosyal medyada paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Başbakan Meloni skandalı dindirmeyi denedi ancak yeni ifşalar krizi başka bir boyuta taşıdı. İtalyan medyası 'Yatak odasında şantaj' manşetleri atıyor

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, günlerdir süren ifşaatların ardından sosyal medya influencerı sevgilisini bakanlık danışmanı yapmaya çalıştığını itiraf etti. Instagram’dan ifşaatlar yapan influencerın elinde hükümeti sarsacak nitelikte kayıtların olabileceği iddia ediliyor.

62 yaşında ve evli olan Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano’nun 41 yaşındaki influencer Maria Rosaria Boccia ile ilişkisi, Boccia’nın sosyal meyda paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Boccia, 26 Ağustos’ta Instagram’da Bakan ile birlikte bir fotoğrafını, "Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano'ya beni Büyük Etkinliklerden Sorumlu Bakan Danışmanı olarak atadığı için teşekkür ederim" mesajıyla paylaştı. Bu atama basının dikkatini çekince Bakanlık’tan yalanlama geldi.

BAŞBAKAN MELONI DE TACA ÇIKTI

Skandalın büyümesiyle Başbakan Giorgia Meloni şahsen bir açıklama yaparak güvenlik endişelerini gidermeye çalıştı. Pazartesi akşamı Rete 4 kanalındaki bir programa bağlanan Meloni, Boccia’nın G7 ile alakalı gizli belgelere erişimi olmadığını belirtti. Meloni ayrıca influencer için kamu bütçesinden harcama yapılmadığını da savundu.

Bunun üzerine Boccia yine Instagram’da, G7 Kültür Bakanları toplantısına ilişkin gizli bilgilere erişimi olduğunu gösteren paylaşımlar yaptı. Boccia ayrıca katıldığı resmi etkinliklerin masrafını kendisinin karşılamadığını da açıkladı.

Hemen her gün süren iddia ve ifşaatlara rağmen günlerdir sessizliğini koruyan Bakan Sangiuliano ise sonunda dün akşam bir televizyon programında ilk kez konuştu.

TELEVİZYONDA YASAK AŞKI İTİRAF ETTİ

Kamu yayıncısı Rai’ye konuşan Sangiuliano, ağlamaklı biçimde Boccia ile 'şahsi, duygusal bir ilişki' yaşadığını itiraf etti. Boccia’nın kendisine gezilerde eşlik ettiğini de kabul eden Bakan, bu gezilerin masraflarını ise bakanlık bütçesinden değil kendi cebinden karşıladığını savundu.

Bakan Sangiuliano ayrıca, sevgilisine bakanlıkta bir görev teklif ettiğini ancak yardımcılarının buna karşı çıkması üzerine teklifi geri çektiğini de söyledi.

Bakan, eşinden, Başbakan Meloni’den ve çalışma arkadaşlarından özür diledi. Meloni’ye istifasını sunduğunu ancak Başbakan’ın istifasını kabul etmediğini söyledi. Ancak bu kez de kamu yayıncısı Rai’yi kişisel işleri için kullandığı gerekçesiyle muhalefetten eleştiri aldı.