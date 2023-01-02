Sergen Yalçın yıllar önce söylemişti! Afrika'da yaş sahtekarlığı skandalı! 30 futbolcunun 21'i men edildi...

Kamerun futbolunda yaş sahtekarlığının ardı arkası kesilmiyor! U17 Kamerun Milli Takımı futbolcuları için flaş bir gelişme yaşandı. Takımda yer alan futbolcuların birçoğu, yaşını küçük göstermeleri nedeniyle kadrodan men edildi. Bu gelişme sonrasında Sergen Yalçınm'ın yıllar önce Afrikalı futbolcular için sarf ettiği sözler akıllara geldi. İşte detaylar...

Geçmiş yıllardan günümüze kadar Afrika'daki futbolcuların yaşları konusu zaman zaman gündeme gelmişti. Geride bıraktığımız seneye kadar konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmazken, Kamerun Futbol Federasyonu durumu ele almış ve soruşturma başlatılmıştı. Kamerun futbolunda yaş sahtekarlığı yeniden ortaya çıktı.

AFRİKA FUTBOLUNDA SAHTEKARLIK

KADRODAN MEN EDİLDİLER

Afrika basınında yer alan habere göre; U17 Kamerun Milli Takımı futbolcularının birçoğu, yaşlarını küçük gösterdikleri için kadrodan men edildi.

İSİMLER PAYLAŞILMADI

Sport News Africa'nın haberine göre; bir sonraki Afrika Kupası'nda boy göstermeye hak kazanan U17 takımına yapılan testlerde skandal gerçek ortaya çıktı. 30 futbolcunun 21'i diskalifiye edilirken federasyon kadrodan çıkarılan oyuncuların yerine dahil edilecek isimleri kamuoyuyla paylaşmadı.

ETO'O MÜCADELE BAŞLATMIŞTI

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı'na 2021'in aralık ayında seçilen Samuel Eto'o; yaş sahtekarlığına karşı mücadele başlatmıştı. 44 futbolcu, 4-8 Temmuz tarihleri arasında sorgulanmak üzere federasyona çağrılmıştı.

SERGEN YALÇIN DUYURMUŞTU

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, yıllar önce yorumculuk yaptığı sırada Afrikalı futbolcuların birden fazla pasaportu olduğunu iddia etmişti. Yalçın'ın sözleri şu şekilde;

"EN AZ 5-6 YAŞ UFALTMASI VAR"

"Afrikalıların en az 5-6 yaş ufaltması var. 30 yaşındayım diyorsa rahat 36-37 yaşındadır. Ben Aurelio'yu gördüm, benden büyük. Kesin büyük. Afrika'dan bir tane arkadaşım geldi benim, "Bunların 3-4 tane pasaportu var" diyor. "Sen bana sor, ben sana yaşını söyleyeyim" dedi.



"HEPSİNİN 3 TANE PASAPORTU VAR"

"Afrikalı oyuncuların yaşları sahte. Hepsinin 3 tane pasaportu var. Resmi bilgidir bunlar. Bir oyuncu 20 yaşındaysa, 26-27'dir. Galatasaray'da oynayan Eboue'nin yaşı doğru mu? En az 6 yaş ufaltması var." ifadelerini kullanmıştı.