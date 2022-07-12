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Selfie çeken turist Vezüv Yanardağı kraterine düştü

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İtalya'ya giden 23 yaşındaki bir turist, Vezüv Yanardağı kraterine düşünce olaylar gelişti.

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Selfie çeken turist Vezüv Yanardağı kraterine düştü

 

 
 

 9 Temmuz Cumartesi günü, 23 yaşındaki Amerikalı bir turist, üç akrabasıyla birlikte, resmi güvenli rotada yürümek için bilet ücreti ödememeyi seçti.

 Daily Star’de yer alan habere göre, ücret ödemek yerine grup, bir turnikeyi atladı ve İtalya’nın Napoli kentinin üzerindeki 4.202 ft yüksekliğindeki yanardağın tepesine tehlikeli ve izinsiz bir şekilde girdi.

Yerel haberlere göre, zirveye ulaştıklarında turist, selfie çekmek için telefonunu çıkardı. Cep telefonu elinden kaydı ve yanardağın kraterine düştü.

Temsili görsel…

KURTARMA EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Adam da telefonu ​​geri almaya çalışırken yanardağa düştü, mucizevi bir şekilde sadece kollarında ve sırtında küçük kesikler ve morluklar oluştu.

Kurtarma görevlileri, Amerikalı turiste yardım etmek için kratere indi. Daha sonra polis ve bir dağ kurtarma helikopteri de kurtarma çalışmalarına yardımcı oldu

Turist için, zirveye giden tehlikeli patikaya doğru resmi rotaya izinsiz girmeleri sebebiyle suç duyurusunda bulunuldu.

 Vezüv, Avrupa’nın ve muhtemelen dünyanın en ünlü yanardağı niteliğinde. MS 79’da Vezüv Yanardağı’nın patlaması, Pompeii’yi ve kardeş şehri Herculaneum’u kalın bir sıcak kül tabakasıyla kapladı ve 2 binden fazla insanı öldürdü.

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