İspanya'yı sarsan sel felaketinde "mucize kurtuluş" hikayeleri de geliyor. Altgeçide sıkışan bir kadın, aracında 3 gün bekledikten sonra kurtarıldı

İspanya'nın Valencia bölgesi, en az 217 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Aramalara katılan gönüllüler, cumartesi günü altgeçitten bir kişiyi sağ çıkardı. 72 saat altgeçitte sıkışan kadının kurtarılması, zorlukla çalışma yürüten kurtarma ekiplerine umut verdi.

Kadının, yükselen sel sularıyla altgeçide sürüklenen çok sayıda arabadan birinde üç gün hayatta kaldığı bildirildi. Kadının sesini duyan ekipler, saatler süren çalışmalarda üst üste yığılan araçları aşarak kadına ulaşabildi.

Valencia'daki sellerde çok sayıda kişi araçlarının içinde sıkışıp boğularak hayatını kaybetmişti.

