Savaşın gölgesinde Ramazan

İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi, Ramazan'a buruk girdi. Saldırılar sürerken ilk oruçlar tutuldu. Ramazan ayının ilk günü, İsrail bombardımanında yerle bir olan Gazze Şeridi'nde karşılandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinliler, ramazanın ilk teravih namazını İsrail bombardımanında yıkılan Faruk Camii'nin enkazı yanında kıldı.

İsrail polisi, Ramazan ayının ilk teravihini işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen yüzlerce Filistinli'yi ise engelledi, birçoğunu darbetti.

