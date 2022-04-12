Savaşın gizli kurbanları

Savaşta cinsel şiddet, çocuklar ve yetişkinler için tüm hayatlarını etkileyebilecek sosyal ve psikoloji sorunlar yaşamalarına neden oluyor. Cinsel şiddet, ayrımcılık yapmıyor her cinsiyetten, yaştan ve etnik kökenden insan buna dahil olabiliyor.

BBC muhabiri Yogita Limaye, Ukrayna’nın başkenti Kiev'in 70 km batısındaki kırsal bir mahallede yaşayan 50 yaşındaki Anna ile konuştu. Haberde kadının, kimliğinin korunması için adının değiştirildiği belirtildi.

Anna, 7 Mart'ta yabancı bir asker içeri girdiğinde kocasıyla birlikte evde olduğunu belirterek, "Silah zoruyla beni yakınlardaki bir eve götürdü. 'Kıyafetlerini çıkar yoksa seni vururum' dedi. Dediğini yapmazsam beni öldürmekle tehdit edip durdu. Sonra bana tecavüz etmeye başladı” dedi.

Anna saldırganı Rusya ile müttefik genç, zayıf bir Çeçen savaşçı olarak tanımladı.

"Bana tecavüz ederken içeri dört asker daha girdi. Öleceğimi sanıyordum. Ama götürdüler. Onu bir daha görmedim" diyen Anna, kendisinin ayrı bir Rus askeri birimi tarafından kurtarıldığına inandığını açıkladı.

EŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşadığı olayın ardından eve dönen Anna, eşinin vurulmuş olduğunu gördü.

Anna, "Eşim beni kurtarmak için peşimden koşmaya çalışmıştı, ama ona bir mermi isabet etmişti. Ardından ikimiz birlikte komşumuzun evine sığındık. Çatışmalar nedeniyle eşimi hastaneye götüremediler. İki gün sonra öldü” dedi.

Limaye, Anna’nın hikayesini anlatırken ağlamayı hiç kesmediğini, komşularıyla birlikte kocasını evlerinin arka bahçesinde nereye gömdüklerini gösterdiğini aktardı. Anna’nın psikolojik destek aldığını belirtti.

"ÇOĞU KATİL, TECAVÜZCÜ VE YAĞMACI"

Bununla birlikte, Anna’yı kurtaran Rus askerler birkaç gün onun evinde kaldı. Kocasının eşyalarını onlara vermesini istediklerini söyledi:

"Onlar gittiklerinde uyuşturucu ve Viagra buldum. Kafaları uçardı ve genellikle sarhoşlardı. Çoğu katil, tecavüzcü ve yağmacı. Sadece birkaçı iyi insandı" dedi.

Diğer taraftan, Anna'nın evinin yolunun aşağısında, başka cinsel şiddet olayı daha yaşandı. İddiaya göre bir kadın tecavüze uğradı ve öldürüldü. Tanıklar, bu vahşetin Anna'ya tecavüz eden adam tarafından yapıldığını söyledi. Söz konusu kadının 40'lı yaşlarında olduğu ve Rus askerleri tarafından gömüldüğü belirtildi.

Bir komşu olan Oksana, kadının cesedini bulan ve gömen Rus askerleri ile konuştuğunu belirterek, "Rus askerleri, bana onun tecavüze uğradığın ve kan kaybından öldüğünü söyledi” diye konuştu.

Kiev bölgesinin polis şefi Andrii Nebytov, ise Kiev'in 50 km batısındaki bir köyde araştırdıkları başka bir vakadan bahsetti. Üç kişilik bir aile (otuzlu yaşlarında bir çift ve küçük çocukları) köyün kenarında bir evde yaşıyordu.



Nebytov, "9 Mart'ta Rus ordusundan birkaç asker eve girdi. Koca, karısını ve çocuğunu korumaya çalıştı. Bu yüzden onu bahçede vurdular. Bundan sonra iki asker karısına defalarca tecavüz etti. Üç kez tecavüz etmek için geri döndüler. Direnirse küçük oğluna zarar vereceklerini tehdit ettiler. Çocuğunu korumak için direnmedi. Askerler gidince evi ateşe verdiler ve ailenin köpeklerini vurdular” dedi.

Oğluyla birlikte kaçan kadın, daha sonra polise başvurdu Nebytov, ekibinin onunla tanıştığını ve ifadesini kaydettiğini söyledi. Koca, komşular tarafından bahçeye gömüldü. Polis şimdi inceleme için cesedini mezardan çıkardı. Davayı uluslararası mahkemelere taşımayı planlıyorlar.

RUS ASKERLERİ CİNSEL ŞİDDET SUÇLARINDA YARGILANMALI

Ukrayna'nın insan hakları ombudsmanı Lyudmyla Denisova, bu tür birkaç vakayı belgelediklerini söyledi:

"Buça'da bir evin bodrum katındaki işgal sırasında yaşları 14 ile 24 arasında değişen yaklaşık 25 kız çocuğu ve kadın sistematik olarak tecavüze uğradı. Bunlardan dokuzu hamile. Rus askerleri onlara Ukraynalı bir çocuk doğurmalarını önlemek için hiçbir erkekle cinsel ilişkiye girmek istemeyecekleri noktaya kadar tecavüz edeceklerini söylediler.

Destek yardım hatlarından ve Telegram mesajlaşma uygulamasındaki kanallar aracılığıyla bilgi almaya devam ediyoruz. 25 yaşındaki bir kadın, 16 yaşındaki kız kardeşinin sokakta gözünün önünde tecavüze uğradığını söylemek için aradı.”

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sırasında Rus birliklerinin işlediği cinsel suçların boyutunu değerlendirmenin mümkün olup olmadığı sorusuna Denisova, "Şu anda mümkün değil. Çünkü herkes bize onlara ne olduğunu anlatmaya istekli değil. Çoğunluğu şu anda psikolojik destek istiyor, bu yüzden onlar bize ifade vermedikçe bunları suç olarak kaydedemeyiz." dedi.

"BUNLAR NEDEN YAŞANIYOR?"

Denisova, ayrıca Ukrayna'nın, tecavüz de dahil olmak üzere savaş suçları iddialarıyla ilgili olarak Vladimir Putin'i şahsen yargılamak için Birleşmiş Milletler tarafından özel bir mahkeme kurulmasını istediğini sözlerine ekledi.

Anna ise “Putin’e sormak istiyorum. Bunlar neden yaşanıyor? Neden bir anlaşma sağlanmıyorda vahşice tecavüz edilip, öldürülüyoruz?” dedi.