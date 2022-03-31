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Savaşın başlamasından bu yana 100’den fazla Ukraynalı çocuk öldürüldü

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UNICEF, Rus kuvvetlerinin yaklaşık beş hafta önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana 100'den fazla Ukraynalı çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.

Savaşın başlamasından bu yana 100’den fazla Ukraynalı çocuk öldürüldü

 

 Dünyanın dört bir yanındaki çocuklara insani yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin çatışma sırasında bildirilen çocuk ölümlerinin sayısını belgelediğini ve savaş sonucunda 134 çocuğun yaralandığını bildirdi.

Ancak ajans, çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Örgüt ayrıca savaştan kaynaklanan kitlesel çocuk mülteci sayısı konusunda uyarmaya devam etti. UNICEF’e göre, komşu ülkelere gelen 1,1 milyondan fazla çocuk ve Ukrayna’da ülke içinde yerinden edilmiş olduğu tahmin edilen 2,5 milyon çocukla birlikte, çocuklar artık çatışmadan kaçan tüm mültecilerin yarısını oluşturuyor.

4,3 MİLYON ÇOCUK YERİNDEN EDİLDİ

UNICEF’ten Catherine Russell basın açıklamasında, “Evlerinden kaçan çocukların sayısı artmaya devam ederken, her birinin korunmaya, eğitime, güvenliğe ve desteğe ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız” dedi.

UNICEF yaptığı açıklamada, mültecilerin, özellikle çocukların insan ticareti ve sömürü riskinin yüksek olduğu konusunda uyardı ve örgütün, sınır geçişlerinde koruma taraması da dahil olmak üzere çocukları güvende tutmak için sivil toplum ortakları ve ulusal hükümetlerle ortaklık kurduğunu söyledi.

Geçen hafta ajans, 4,3 milyon çocuğun yerinden edildiğini söyledi. Bu ayın başlarında ajans, Rusya’nın işgalinden bu yana Ukraynalı bir çocuğun neredeyse her saniye mülteci haline geldiğini söyledi.

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