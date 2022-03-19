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Savaş kurbanı çocuklar böyle anıldı

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 23'üncü gününde, Ukrayna'nın Lviv kentinde Rusya’nın saldırılarında ölen 109 çocuk için meydana 109 boş bebek arabası bırakıldı

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Savaş kurbanı çocuklar böyle anıldı
 
 
Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 109 çocuk hayatını kaybetti, 130 çocuk ise yaralandı. Lviv kentindeki ünlü Rynok Meydanı'na hayatını kaybeden çocuklar anısına 109 bebek arabası ve puset bırakıldı. Boş bebek arabalarını gören Ukraynalılar gözyaşlarını tutamadı.
Yaşananların oldukça üzücü olduğunu söyleyen Ukraynalı anne Katerina Babadzhanova, “Çocuklar bizim ulusumuzun geleceği, kalbi ve ruhu. Çocukları öldürülen annelerin canı yanıyor. Tüm dünyanızın yıkılması oldukça korkutucu ve üzücü. Çocuğunuzu korumak istiyorsunuz. Çocuğunuz için huzurlu bir gökyüzü ve en iyisini istiyorsunuz” dedi.
 
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