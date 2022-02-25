SAVAŞ ACI GÖZYAŞI

Dünyanın haftalardır korkuyla beklediği haber dün sabah Rusya'nın başkenti Moskova'dan yayıldı, Rus lider Vladimir Putin Ukrayna'ya savaş ilan etti.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim dün sabah saatlerinde Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline dönüştü. Çatışmalar devam ederken, şu ana kadar en az 29 kişinin hayatını kaybettiği, Rus güçlerinin ülkeye en az 203 saldırı düzenlediği bildirildiDünyanın haftalardır korkuyla beklediği haber dün sabah Rusya'nın başkenti Moskova'dan yayıldı, Rus lider Vladimir Putin Ukrayna'ya savaş ilan etti.Sabah saatlerinde Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Ukrayna'ya girerken, karşılıklı askeri kayıpların olduğu bilgisi verildi.Ukrayna'ya Rusya'nın düzenlediği askeri harekatta, ülkenin birçok bölgesinden patlama haberleri geldi.Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odessa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı. Rus saldırıları sırasında Harkov ve Kiev'de bazı binalar zarar gördü.Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine düşen bomba sebebiyle, caddede büyük bir çukur oluşurken, civardaki binalarda hasar gördü. Saldırı sonrası bir kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.En az bir kişinin yaralandığı, ayrıca olay yerinde bir kişinin yerde yattığı görüldü.Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Ukrayna’nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu.Açıklamada “Düşman sadece sınırdaki birimlere değil, geri plandaki yerlere de saldırıyor. Kiev bölgesinde Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin noktaları bombalandı” ifadelerini duyurdu.Rusya ise, işgale giriştiği Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, deniz üsleri ve hava kuvvetlerinin vurulduğunu açıkladı. Rus ordusu, saldırılarda yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığı bilgisini verdi.Rusya yalnızca Donbas'ta özel bir askeri operasyon yapıldığını savunsa da Ukrayna'nın her şehrine füze fırlattı, başkent Kiev'in de aralarında bulunduğu şehirlere bomba yağdı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın birden fazla noktadan topyekün bir saldırı başlattığını açıkladı.Ukrayna, 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü, 7 Rus uçağının düşürüldüğünü ve 4 tankın imha edildiğini açıkladı. Rusya ise, uçaklarının ve silahlı araçlarının imha edildiği haberlerini yalanladı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı çatışmalarda, ülke genelinde 40'tan fazla insanın öldüğünü duyurdu.Ukrayna, tüm limanlarının kapatıldığını belirtirken, Rusya destekli ayrılıkçılar, iki Ukrayna uçağını düşürdüğünü bildirdi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin danışmanı olan Oleksii Arestovich, onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Ancak, kayıpların sivil ya da asker olup olmadığını belirtmedi.Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Kiev dahil birçok şehirde askeri komuta merkezlerinin füze saldırılarıyla hedef alındığını söyledi.Devlet Başkanı Zelenskiy'nin danışmanı, Ukrayna'nın ikinci bir füze dalgasıyla vurulduğunu bildirdi.Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu. Rus Haber ajansına göre, Ukrayna'nın genelindeki tüm askeri tesislere roket saldırıları başladı.Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna kenti Mariupol'un dışındaki Ukrayna üssünün Rusya tarafından vurulduğunu gösteren fotoğraflar servis etti.Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, Rus tanklarının ayrılıkçı Luhanks yönetimindeki sınırı geçtiğini açıkladı.Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, “Rus tankları ayrılıkçı Luhansk bölgesindeki Krasna Talivka, Milove ve Horodyshche'den giriş yaptı. Askeri çatışmalar bu bölgelere doğru devam ediyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri ise savunma yapmayı sürdürüyor” denildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna saldırılarında şehirlerin hedef alınmadığını ve sivillerin tehdit altında olmadığını ileri sürdü.Ancak Ukrayna'nın batısındaki şehirlerde bile patlama sesleri duyuldu. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda bombardımanda hayatını kaybeden siviller açık şekilde görüldü.BBC, Ukrayna'da başkent Kiev ile birlikte toplam altı kentten patlama haberi geldiğini bildirdi.Reuters'a konuşan tanıklardan biri, ülkenin güneydoğusundaki kıyı kenti Mariupol'de güçlü patlama seslerinin duyulduğunu belirtti. RIA ajansının haberine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçılar iki kasabayı ele geçirdiklerini açıkladılar.Ukrayna sınır gücü, kuzeydeki karakollarının hem Rus hem de Belarus güçlerinin saldırısına uğradığını söyledi. CNN, yerel saatle 06.48'de Belarus üzerinden Ukrayna'ya silahlı güçlerin ve tankların girdiğini duyurdu.Ukrayna Sınır Güvenliği, Rus tanklarının Luhansk bölgesinden de sınırı geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Rus tankları sıra halinde Krasna, Talivka, Milove ve Horodysche'den girdi. Askeri çatışmalar bu bölgelere doğru devam ediyor. Sınır birlikleri ve Ukrayna silahlı kuvvetleri savunmaya devam ediyor” denildi.Ukrayna hükümet sözcüsü, Rusya'nın Kiev'e sadece 120 mil uzaklıktaki Belarus sınırını da işgal ettiğini doğruladı. Yapılan açıklamada, “Ukrayna devlet sınırı Rusya ve Belarus birlikleri tarafından saldırıya uğradı. Sınır birliklerine, sınır devriyelerine ve kontrol noktalarına yönelik saldırılar topçu, ağır teçhizat ve hafif silahlarla yapılıyor.” ifadelerini kullandı.Rusya'nın nüfuslu bölgelerden kaçındığı ve yalnızca askeri hedeflere saldırdığı konusunda ısrar etmesine rağmen, CNN'in bildirdiğine göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı yüzlerce sivil kayıp olduğunu söyledi.Rusya destekli ayrılıkçılar, ayrıca Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde iki yerleşim yeri olan Shchastia ve Stanytsia Luhanska'nın kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladılar.Öte yandan ABD'den yapılan açıklamada, Rusların 100'den fazla füze attığı açıklarken, öncelikle askeri ve savunma noktalarını hedef aldığı aktarıldı.Rusya'nın saldırılarda 75 savaş uçağı kullandığını söyleyen Pentagon, Rus güçlerinin üç hattan ilerlediğini aktardı.Pentagon, "Rusya karadan havaya ve denizden atılan füzeler kullandı" derken, "Rusya'nın ilerleyişi henüz başlangıç aşamasında" diye konuştu.Ukrayna'nın güneyinde yer alan Herson kentinin valiliği, şehirin bir kısmının artık Ukrayna'nın köntrolünde olmadığını söyledi.Rus birliklerinin Belarus tarafından eskiden Çernobil nükleer enerji santralinin bulunduğu yere yakın bir bölgeye girdikleri belirtildi.Donetsk'teki yerel Ukrayna yönetimi Rus güçlerinin bir hastaneyi vurduğunu ve dört kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.Ukraynalı yetkililer ise Mariupol'de top mermisinin yerleşim yerine düştüğünü ve kayıpların araştırıldığını bildirdi.Ukraynalı yetkililer şimdiye kadar Rusya'nın 203 saldırı düzenlediğini açıkladı.Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki çatışmalarda bazı Rus askerlerini esir aldığını açıkladı.Bunun yanı sıra, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel askeri havalimanına saldıran 3 Rus helikopterini vurduğunu duyurdu. Sınır yetkilileri Rus askerlerinin Belarus sınırındaki Zhytomyr bölgesinden Kiev'e girmeye çalıştığını ve Rusya'nın Grad roketatar sistemleri kullandığını açıkladı.Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınır muhafızlarının sınırı terk ettiğini duyurdu. Ukrayna sınır yetkilileri, Rus askerlerinin Kiev'e girmeyi denendiğini ve Rusya'nın Grad roket sistemi kullandığını söyledi.Ukrayna Acil Durum Servisi, Ukrayna askeri uçağının düştüğü ve 5 kişinin öldüğünü açıkladı.Ukraynalı yetkililer, Odessa'daki füze saldırısında en az 18 kişinin öldüğünü açıkladı.Rus Tass Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Azak denizinde iki Rus sivil kargo gemisi Ukrayna tarafından füzeyle vuruldu. Vurulan gemilerde ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.Kiev'in yakınındaki Brovary şehirinin belediye başkanı, kentte ez az 6 kişinin öldüğünü açıkladı.