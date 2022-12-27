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Sapıklığın böylesi! Kadın kılığına girerek kadınlar tuvaletine sızdı...

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 45 yaşındaki Douglas Egan isimli bir adam Teksas’ta kadın kılığına girerek kadınlar tuvaletine sızdı. Kadınları çıplak bir şekilde görüntüleyen adam güvenlik kameralarından tespit edilmesinden sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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Sapıklığın böylesi! Kadın kılığına girerek kadınlar tuvaletine sızdı...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan olaya akıllara durgunluk verdi. 45 yaşındaki Douglas Egan isimli bir adam kılık değiştirerek kadınlar tuvaletinde girdi ve kadınların tuvalete girmesini beklemek için kabinde gizlendi. Kadınların diğer kabinlere gelmesi üzerine kamerayla kadınların özel bölgelerinin fotoğraflarını çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Tuvaleti kullanan kadınların yoğun bir şekilde biber gazı kokusu alması üzerine durumu ihbar etmesiyle polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Alışveriş merkezine gelen polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda güvenlik kamerası görüntülerinden Egan tespit edildi. Gözaltına alınarak tutuklanan Egan hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.

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