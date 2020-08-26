Sanal gerçeklik teknolojisi mezuniyet törenine taşındı

Google CEO’su Sundar Pichai gibi isimleri yetiştiren dünyanın en iyi teknik üniversitelerinden biri olan okulun düzenlediği törende 2 bini aşkın öğrencinin avatarı diplomalarını rektörün smülasyonunun elinden aldı.
MEZUNİYET SANAL ORTAMA TAŞINDI
Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde, mezuniyet törenleri öğrencilerin başarısını aile ve arkadaşlarıyla kutlamasına olanak sağlayan önemli etkinliklerin bir kısmını oluşturuyordu, ancak corona virüs salgını öğrencileri bunu geleneksel şekilde yapma şansını yok etti. Hindistan’daki bir üniversite sanal gerçeklik teknolojisini bir mezuniyet törenine taşıyarak öğrencilerini bu histen mahrum bırakmadı.
2 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİNİN AVATARI OLUŞTURULDU
Hindistan Teknoloji Enstitüsü (HTE) Bombay'da 2 binden fazla öğrencinin avatarları, geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen mezuniyet töreninde HTE rektörü Subhasis Chaudhuri'nin avatarının elinden diplomalarını aldı.
TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLANDI
Hindistan hükümetinin Basın Enformasyon Bürosu (PIB) tarafından yapılan açıklamaya göre, corona virüs tedbirlerini uygulamak üzere tasarlanan benzersiz kutlama, iki yerel TV kanalının yanı sıra YouTube ve Facebook’tan da canlı yayınlandı.
Açıklamada, "Enstitü, öğrencilerin ve akademiyenlerin sağlıklarını riske atmamak ve aynı zamanda onları Hindistan'ın önde gelen mühendislik okulundan mezun olmanın gururundan ve başarı duygusundan mahrum etmemek için böyle bir sanal gerçeklik kutlaması yapmanın en iyisi olacağını düşündü” denildi.