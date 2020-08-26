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Sanal gerçeklik teknolojisi mezuniyet törenine taşındı

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Hindistan’ın en büyük şehri Mumbai’de yer alan Hindistan Teknoloji Enstitisü (HTE) Bombay, yeni tip corona virüs önlemleri kapsamında mezuniyet törenini sanal gerçeklik ortamına taşıdı.

Sanal gerçeklik teknolojisi mezuniyet törenine taşındı

 Google CEO’su Sundar Pichai gibi isimleri yetiştiren dünyanın en iyi teknik üniversitelerinden biri olan okulun düzenlediği törende 2 bini aşkın öğrencinin avatarı diplomalarını rektörün smülasyonunun elinden aldı.

 

Sanal gerçeklik teknolojisi mezuniyet törenine taşındı - 1

MEZUNİYET SANAL ORTAMA TAŞINDI

Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde, mezuniyet törenleri öğrencilerin başarısını aile ve arkadaşlarıyla kutlamasına olanak sağlayan önemli etkinliklerin bir kısmını oluşturuyordu, ancak corona virüs salgını öğrencileri bunu geleneksel şekilde yapma şansını yok etti. Hindistan’daki bir üniversite sanal gerçeklik teknolojisini bir mezuniyet törenine taşıyarak öğrencilerini bu histen mahrum bırakmadı.


Sanal gerçeklik teknolojisi mezuniyet törenine taşındı - 2

2 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİNİN AVATARI OLUŞTURULDU

Hindistan Teknoloji Enstitüsü (HTE) Bombay'da 2 binden fazla öğrencinin avatarları, geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen mezuniyet töreninde  HTE rektörü  Subhasis Chaudhuri'nin avatarının elinden diplomalarını aldı.


Sanal gerçeklik teknolojisi mezuniyet törenine taşındı - 3

TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLANDI

Hindistan hükümetinin Basın Enformasyon Bürosu (PIB) tarafından yapılan açıklamaya göre, corona virüs tedbirlerini uygulamak üzere tasarlanan benzersiz kutlama, iki yerel TV kanalının yanı sıra YouTube ve Facebook’tan da canlı yayınlandı.


Sanal gerçeklik teknolojisi mezuniyet törenine taşındı - 4

Açıklamada, "Enstitü, öğrencilerin ve akademiyenlerin sağlıklarını riske atmamak ve aynı zamanda onları Hindistan'ın önde gelen mühendislik okulundan mezun olmanın gururundan ve başarı duygusundan mahrum etmemek için böyle bir sanal gerçeklik kutlaması yapmanın en iyisi olacağını düşündü” denildi.


Sanal gerçeklik teknolojisi mezuniyet törenine taşındı - 5

SİLİKON VADİSİ'NİN BİRÇOK ÜNLÜ İSMİNİ YETİŞTİRDİ

HTE, Google CEO'su Sundar Pichai gibi Silikon Vadisi’nin ünlü isimlerini yetiştiren en prestijli teknik üniversitelerinden biri olarak kabul ediliyor. Üniversitede öğrenciler aynı zamanda sanal  kampüste dolaşarak yurtlarını ve bölümlerini ziyaret edebiliyor  ve arkadaşları ve öğretim üyeleriyle karşılaşabildiklerini sanal ortamda karşılaşabiliyor.
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