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San Francisco’da seks trafiği krizi

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San Francisco'da sokakların seks işçileri ve müşterileriyle dolduğunu söyleyen vatandaşlar kente dava açtı

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San Francisco’da seks trafiği krizi
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ABD'nin San Francisco kentinde seks işçiliği trafiğinden bunalan vatandaşlar kent yönetimine dava açtı.

Sayıları hızla artan seks işçileri nedeniyle hayatlarının cehenneme döndüğünü söyleyen San Franciscolular, özellikle belirli sokakların gece saatlerinde seks işçileri ve müşterileriyle dolduğunu, polisin de buna ses çıkarmadığını belirtiyor.

Kendilerini güvende hissetmediklerini kaydeden vatandaşlar, arabalarında yüksek sesli müzik dinleyip seks işçisi arayanların önlenmesini istedi.

Konu, kentte kasım ayında yapılacak belediye başkanlığı seçimi öncesi en çok tartışılan gündemlerden biri oldu.

Mahkeme kayıtlarına göre, yerel yönetim krize çözüm üretmekte ve kentin "seks trafiği merkezi" olmasını engellemekte başarısız oldu. Kayıtlarda parklarda dolaşan seks işçilerinin ve müşterilerinin fotoğrafları da yer aldı. 

Davacılardan bilim insanı Ayman Farahat, eskiden polisi aradığını ama artık bunu bıraktığını çünkü onların da sorunla ilgilenmediğini belirtti.

Seks işçileri ise durumun abartıldığını savunuyor. 20 yaşındaki Rene isimli kadın, bakmak zorunda olduğu iki çocuğu olduğunu ve gecede 1000 dolar kazanabildiğini, vatandaşlara karşı saygılı olduklarını anlattı.

San Francisco yönetimi ise artan seks işçiliğini önlemek için vatandaşlara mektup göndereceğini ve bazı yerlere bariyerler yerleştireceğini duyurdu.

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