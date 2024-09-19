Saldırı nasıl düzenlendi?

Lübnan'daki çağrı cihazlarındaki patlamalar, dünyada teknolojinin savaş taktiği olarak nasıl kullanılabildiğini gözler önüne serdi. Uzmanlar, Mossad'ın Hizbullah'ın tedarik zincirine sızarak inanılmaz saldırıyı nasıl düzenlediğini açıkladı

İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarını hedef almasıyla önceki gün yaşanan patlamalarda ölenlerin sayısı 12’yi, yaralananların sayısı 3 bini bulurken, iki kaynak, ithal edilen 5 bin çağrı cihazı içine İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın patlayıcı yerleştirdiğini söyledi.

Hizbullah'ın maruz kaldığı "en büyük güvenlik ihlali" olarak nitelendirdiği önceki günkü olayda, Lübnan'ın dört bir yanında binlerce çağrı cihazı eş zamanlı olarak patladı ve biri çocuk 12 kişi hayatını kaybetti. 200'ü ağır olmak üzere yaklaşık 3000 kişi yaralandı, birçoğu gözlerini ya da parmaklarını kaybetti.

Ve Dünya, İsrail'in çağrı cihazıyla Lübnan'daki Hizbullah üyelerine yaptığı saldırıyı konuşuyor.

Amerikan New York Times gazetesi, Amerikalı yetkililerden aldığı bilgilere dayanarak olayın ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Gazetenin haberine göre çağrı cihazlarının içine yaklaşık 56 gram patlayıcı yerleştirilmişti. Cihazların içine, patlayıcıyla birlikte, uzaktan kumandayla patlatılabilmesi için alıcılar konuldu. Hizbullah üyelerine dağıtılan çağrı cihazlarına, Hizbullah liderliğinden aynı anda mesajlar düştü. Ancak mesajlar lider kadrosundan gelmiyordu. Patlamayı bu mesajlar tetikledi.

New York Times, çağrı cihazlarının Tayvan merkezli Gold Apollo firması tarafından üretilen AR924 modeli olduğunu yazdı. Hizbullah, Tayvanlı şirketten, bazı kaynaklara göre 3 bin bazılarına göre ise 5 binden fazla çağrı cihazı sipariş etmişti. Şirket, saldırıda kullanılan modelin kendi üretimleri olmadığını açıkladı.

Tayvanlı şirketin kurucusu, Budapeşte merkezli BAC danışmanlık firmasına üretim için lisans verdiklerini söyledi. Bu modellerin, bazı ülkelere satış için verilen lisans altında Macaristan'da üretildiğini belirtti. Tayvanlı şirket, lisans verdiği Macar şirketine dava açacağını duyurdu. Tayvan Ekonomi Bakanlığı da, Tayvan'dan Lübnan'a çağrı cihazı ihracatı yapıldığına dair kayıt bulunmadığını açıkladı.

Ortadoğu Enstitüsü'nden Charles Lister ise, "saldırıda bataryaya gizlenen küçük plastik patlayıcı kullanıldığı neredeyse kesin" dedi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın, tedarik zincirine sızdığını söyledi. Macaristan'da üretildiği ortaya çıkan çağrı cihazlarının, Lübnan'a nasıl ve ne zaman sokulduğu bilinmiyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, bu yıl, İsrail tarafından izlendiği gerekçesiyle üyelerinin cep telefonu kullanımını yasaklamıştı.

Örgütün, cep telefonu yerine çağrı cihazı sipariş edip Lübnan'daki üyelerine dağıttığı belirtiliyor. Bazı çağrı cihazlarının Hizbullah'ın İran ve Suriye'deki müttefiklerine de ulaştırıldığı ifade ediliyor.

Saldırı haberi, İsrail'in Hamas'a karşı operasyonunu Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde genişleteceğini ilan etmesinin hemen ardından geldi. Amerikan Axios haber sitesinin üç Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre çağrı cihazı saldırısı, Hizbullah'a karşı topyekun bir savaşın başlangıcı olacaktı. İsrailli yetkililerin, operasyonu Hizbullah tarafından farkedilmiş olabileceği endişesiyle erkene çektiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre Mossad, tedarik zincirine sızarak cihazların içine patlayıcı yerleştirdi. Reuters'a konuşan çeşitli kaynaklar ise, saldırıyı planlamanın birkaç ay almış olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Lübnanlı kaynaklara göre İsrail istihbaratı, cihazların "üretim aşamasında" değiştirildiğini ve bunu fark etmenin çok zor olduğunu ifade etti.

Bu arada İsrail'in çağrı cihazlarını Hizbullah'ın Tel Aviv yönetiminin bu cihazlardaki "gizli operasyonunu" fark edebileceği kaygısıyla patlattığı ileri sürüldü.