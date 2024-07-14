Saldırgan Cumhuriyetçi çıktı

ABD Başkan adayı Donald Trump'a, Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında suikast girişimi düzenlendi. Miting sırasında birden fazla silah sesi duyulurken, kurşunlardan biri Trump'ın sağ kulağını sıyırdı. Saldırgan ile birlikte iki kişi öldü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan başkan adayı Donald Trump, silah sesleriyle yere düştü. Ardından korumaları Trump'ın etrafını sararak güvenlik çemberi oluşturdu.

Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump, yumruğunu havaya kaldırarak, mitingini takip etmeye gelenlere "iyiyim" mesajı verdi.

Saldırı sonrası Donald Trump'ın kulağının kanadığı görüldü.

FBI'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı saldırının failinin kimliği duyuruldu.

Açıklamada, silahlı saldırganın "Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

SALDIRGAN CUMHURİYETÇİ ÇIKTI

Saldırgan, olay yerinde Gizli Servis tarafından etkisiz hale getirildi.

Crooks'un kayıtlı bir Cumhuriyetçi olduğu belirtildi. Yaklaşan 5 Kasım seçimleri Crooks'un ilk kez başkanlık yarışında oy kullanacağı ifade edildi.

Crooks, Butler'da silahlı saldırının gerçekleştiği yerden yaklaşık bir saat uzaklıkta yaşıyordu.

DEMOKRAT ADAYA BAĞIŞ YAPTI

Crooks 17 yaşındayken Demokrat politikacılar için para toplayan bir siyasi eylem komitesi olan ActBlue'ya 15 dolar bağışta bulundu. Bethel Park Lisesi'nden 2022'de mezun olmuştu.

Bağış, Demokratları oy vermeye çağıran ulusal bir grup olan Progressive Turnout Project için ayrılmıştı.

Crooks'un babası 53 yaşındaki Matthew Crooks, oğlu hakkında konuşmadan önce kolluk kuvvetleriyle konuşana kadar bekleyeceğini söyledi.

TRUMP: KURŞUN KULAĞIMIN ÜSTÜNE İSABET ETTİ

Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, Gizli Servis'e teşekkür etti.

Saldırganla ilgili bir bilgi olmadığını belirten Trump, "Kurşun sağ kulağımın üstüne isabet etti. Silah seslerini duyunca bir şeylerin ters gittiğini anladım. Hemen kurşunun derimden geçtiğini hissettim, çok kan aktı." dedi.

'Ülkemizde böyle bir olayın olması inanılmaz" diyen Trump, saldırıda ölen kişinin ailesine başsağlığı diledi.

"ATEŞ EDEN KİŞİ VE OLAY YERİNDE BULUNAN BİRİ ÖLDÜ"

Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Richard Goldinger, şüpheli saldırganın, miting alanının dışında olduğuna işaret ederek, "Gerçekten, bulunduğu noktaya nasıl vardı bilmiyorum ama alanın dışındaydı. Oraya nasıl ulaştığını çözmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Miting alanının şu anda "suç mahalli" olduğuna dikkati çeken Goldinger, mitinge katılan pek çok kişinin bulunduğunu ve herkesi oradan çıkarmanın zor olduğunu dile getirdi.

BİDEN: ÜLKEMİZDE ŞİDDETE YER YOK

Biden, Trump'a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yaptı.

Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.

Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." vurgusu yaptı.





