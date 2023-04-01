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Sakalı, 2,54 metre oldu

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Dünyanın en uzun sakalının sahibi Sarwan Singh, rekorunu geliştirmeye doyamadı. Tam tamına 2 metre 54 cm’e ulaştı

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Sakalı, 2,54 metre oldu
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Dünyanın en uzun sakalına sahip olan Sarwan Singh, Guinness Dünya Rekoru'nu geliştirdi. Kanada'da yaşayan adamın devasa sakalının 2,54 metreye ulaştığı açıklandı.
Singh'un rekoru ele geçirdiği ilk kez 2008'de duyurulmuştu. O dönem sakalının uzunluğu 2,33 metreyi bulan adam, İsveçli Birger Pellas'ın 1,77 metrelik rekorunu tarihe gömmüştü.
Singh'in bundan iki sene sonra ölçülen sakalı 2,4 metreyi bulmuştu. 
Guinness Dünya Rekorları'nın iki gün önce yaptığı açıklamaya göre Singh rekorunu bir kez daha geliştirdi. 
Sihizm'e inanan Singh, bu sebeple saç ve sakallarını kesmiyor.
Singh normalde sakallarını bağladığını, sadece özel günlerde ve dini törenlerde açtığını kaydetti. 
Sakalını her gün sakalını tarayan ve özen gösteren Singh, bakım yaparken hiç zorluk çekmediğini belirti.
Britanya Kolumbiyası'nda hayatını sürdüren Singh şöyle konuştu:
Sakal, Sihizm'in en önemli yönlerinden biri olarak görülüyor. Sakal bize Tanrı tarafından verildi ve olduğu gibi kalması gerekiyor. Sakal, Tanrı'nın bir lütfu. Bu kişisel bir başarı değil.
Singh, ailesi ve arkadaşlarının rekordan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.
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