Şaka Değil Gerçek: iPhone Alabilmek İçin Böbreğini Sattı

Dünyada en çok tercih edilen akıllı telefon modeli iPhone. Ancak iPhone fiyatları dünyanın her yerinde değişiklik gösteriyor.

Apple’ın ürettiği iPhone, dünyada en çok tercih edilen telefon modeli. Nitekim Apple’ın belirlediği iPhone satış fiyatları Amerika ve Avrupa ülkelerine göre uygun olsa da, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede dolar kuru yüzünden oldukça pahalı. Her yeni iPhone modeli çıktığında Twitter’da “iPhone için böbreğini satmak” gibi alaylar söz konusu oluyor. Nitekim, yıllardır şaka olarak söylenen bu tabir gerçek oldu. 17 yaşındaki genç iPhone alabilmek için böbreğini sattı. Şu anda ise ömür boyu yatağa bağımlı kalma riskiyle karşı karşıya.

iPhone fiyatları dolar üzerinden belirlendiği için kurun yüksek olduğu ülkelerde fiyatlar, oldukça yüksek oluyor. Çin de iPhone fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerden biri

Çin’in en fakir eyaletlerinden birinde yaşayan Wang Shangkun isimli genç de hem iPad 2 hem de iPhone 4 almak istiyordu. Nitekim bunları karşılayacak parası yoktu

Bir gün internetteyken, çevrimiçi bir sohbet odasında bir organ toplayıcısı tanıştı. Adam, Wang’a satacağı böbrek için 20.000 yuan (3.000 $) alabileceğini söyledi

Wang Shangkun ise “Neden ikinci bir böbreğe ihtiyacım var? Biri yeter.” diye düşündü ve bir böbreğini sattı. Shangkun, orta Hunan eyaletinde sağ böbreğini aldırmak için yasa dışı bir ameliyat geçirdi



Yetkililer, ameliyatın yerel hastanelerde çalışan iki doktor tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Wang Shangkun, ameliyatın ardından eline geçen parayı iPad 2 ve iPhone 4 almak için kullandı. Shangkun eve döndüğünde ise ailesi yeni aldığı cihazlardan şüphelenerek parayı nerden bulduğunu sordu



Shangkun ise ne yaptığını itiraf etti. Annesi konuyla ilgili olarak BBC News’e şunları söyledi; “Oğlum eve geldiğinde bir tablet bilgisayarı ve bir Apple telefonu vardı. Ona bunun için tüm paranın nereden geldiğini sordum. Sonunda itiraf etmek zorunda kaldı; ‘Anne böbreğimi sattım’ dedi.”

Olayın ortaya çıkmasının ardından operasyonda yer alan dokuz kişi tutuklandı, bunlardan beşi kasıtlı yaralanma ve organ ticaretiyle suçlanıyor ve tutuklular



Suçlananlar arasında cerrah, komisyoncu, ameliyathaneyi kiralayan kişi ve çevrimiçi sohbet odaları aracılığıyla bağışçı avlamakla görevlendirilenler bulunuyor.

operasyona karışanlar tutuklandıktan sonra Shangkun’un ailesine yaklaşık 300.000 dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Şu anda yirmili yaşlarının ortasında olan Shangkun ise böbrek yetmezliği yaşamaya başladı. Genç çocuk artık her gün diyalize girmek zorunda ve yataktan çıkamıyor